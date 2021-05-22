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Yerel 37 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı: Aynı yerde, aynı şekilde hayatını kaybetti
Yerel

37 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı: Aynı yerde, aynı şekilde hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde acı bir tesadüf gerçekleşti. yatsı namazını camide kılmak için camiye gittiği sırada araba çarpması sonucu hayatını kaybeden Halil İbrahim Doğru'nun babasının da aynı yerde ve aynı şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 23:39:00 -
37 yıl sonra babasıyla aynı kaderi paylaştı: Aynı yerde, aynı şekilde hayatını kaybetti

Kartepe ilçesinde bulunan D100 Karayolu Eşme Kavşağı'nda meydana gelen olay, 37 yıllık acı bir tesadüfün yaşanmasına neden oldu. Halil İbrahim Doğru isimli vatandaş, namaz kılmak için evinden çıktıktan sonra 37 yıl önce babasını da kaybettiği yerde TIR'ın çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

Yatsınamazını camide kılmak için evinden çıkan 73 yaşındaki Halil İbrahim Doğru, D100 Karayolu'nun karşısına geçmek isterken, Ankara istikametinde seyir halinde olan H.D. idaresindeki 20 NB 623 plakalı TIR'ın çarpması neticesinde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Doğru'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Doğru'nun cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Babası da aynı şekilde vefat etti

TIR sürücüsü H.D. olay jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Halil İbrahim Doğru'nun cenazesi bugün kılınan cenaze namazının ardından Eşme Mezarlığında toprağa verildi. Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Halil İbrahim Doğru'nun babası Hüseyin Doğru'nun da 37 yıl önce aynı yolda bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mahalleli kalıcı çözüm istiyor

Halil İbrahim Doğru'nun öldüğü yolda, ışık ihlali yapan sürücüler sebebi ile çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyleyen Eşme Mahalle Muhtarı Selim Günay, bölgeye kalıcı bir çözüm istediklerini söyledi.

 

 

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