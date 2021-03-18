367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı! HDP'ye akıl vererek "Kapatamazlar" dedi

367'nin mimarı Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Halk TV’ye konuşarak, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yetkili organlarını toplayıp kendisini fesh etmesi halinde aynı isimle yeniden kurulabileceğini söyledi.

Barış Pehlivan'a, kendisine konuşan Kanadoğlu'nun açıklamalarını 'Açıkça' programında birebir aktardı.

HDP'nin öncülerinden biri olan DEHAP'a kapatma davası açmış bir isim olan Sabih Kanadoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Elbetteki siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Anayasa ile yasaların çizdiği sınırları içerisinde faaliyet göstermelidirler... Örneğin demokrasiyi yok etme özgürlüğü yoktur siyasi partilerin. Eğer bir siyasi partinin amacı laik ve demokratik düzeni kaldırmaksa hem Anayasa hem rejim kendisini korumak zorundadır. Bunlardır ki kapatma davalarının açılması gayet doğaldır.

Ancak, ben Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevdeyken yani 2003 yılında DEHAP'a iki nedenle kapatma davası açmıştım. Birinci neden seçimlere katılabilmek için evrakta sahtecilik yaptıkları için. Diğer neden ise partinin PKK ile bağlantısı olduğu için. 2003'te açtığım bu dava Anayasa Mahkemesi önünde yıllarca bekletildi. 2 yıl sonra DEHAP 2005'te kendisini fesh etti. Aradan yıllar geçti. Hala o dava Anayasa Mahkemesi'nin önünde. 12 Eylül 2010 referandumu gerçekleştikten kısa bir süre sonra Anayasa Mahkemesi benim davam hareketle toplandı. Siyasi Partiler Yasası'nın 108. maddesi iptal etmek için toplandı. 108. madde neydi biliyor musunuz? Bir parti kendisini fesh etse bile hakkında açılan kapatma davası devam eder. Yani kedisini fesh etse bile hakkında karar verilebilir. Anayasa Mahkemesi o maddeyi iptal etti.

"HDP kapatılamaz"

Yani DEHAP'ın kendisini fesh etmesi ile birlikte kapatma davası devam edecekken, Anayasa Mahkemesi bunun önüne engel koydu.

Yani bugün HDP yetkili organlarını toplayıp kendisini fesh ederse Anayasa Mahkemesi'nin yapacağı tek şey vardır. Dün açılan kapatma davasını düşürmek. HDP yarın yeni bir parti de kurabilir. Adı da yine HDP olabilir.

Demem o ki yapılan bu tüm tartışmalar laf-ı güzahtır. Boş laftır. Sanki bu dava sonuçlanabilir gibi milleti kandırıyorlar. HDP kapatılamaz.