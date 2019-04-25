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Seçim 2019 Sayfası

367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!

Cumhurbaşkanı’nı Meclis’in seçmesine engel olan Sabih Kanadoğlu yeniden hortlayarak Türkiye Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

25 Nisan 2019 Perşembe 01:09
367'nin mimarı Sabih Kanadoğlu yeniden hortladı!

 Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla düzenlediği “Milli Mücadelenin 100. Yılında Ulusal Egemenlik ve ADD’nin Tarihi Sorumluluğu” Sempozyumu, Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Sempozyumda, 367'nin mimarı Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu  Türkiye'nin yönetiliş şekliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanadoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin  hükümet sistemini “ucube” bir rejim olarak niteledi.

Kanadoğlu Cumhuriyetin değiştirilemez iki maddesinin adının aynı kaldığını ama içinin boş kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, gerçekte bir tek adam rejimidir. Cumhuriyetin değiştirilemez 2. maddesinin aynen muhafaza edildiğini ama içeriğinin tamamen boşaltıldığını görüyoruz. Kuvvetler ayrılığı ilkesi anayasada yerini muhafaza etmektedir ama gerçekte yoktur. Yasama, kendi bütçesini yapamaz hale getirilmiştir. Yürütme de tek adamın emrindedir. Yargı zaten bağımsız değildir. Özellikle 12 Eylül 2010 anayasa referandumu ile tek adama biat eden bir ‘yargı’ bütünüyle oluşturulmuştur”

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 01:09
  1. Atatürkçü Düşünce Derneği
  2. Milli Mücadele
  3. Sabih Kanadoğlu

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