3600 gün prim olmadan emekli olunabilir mi?

¥ Soru: Benim ilk sigorta başlangıcım 1979 yılıdır. Toplamda 2142 gün prim ödemem var. Ne kadar prim ödersem 3600 gün şartlarından emekli olurum? Cemal D.

3600 gün prim olmadan emekli olunmaz

¥ Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kişilerin SSK emeklilik şartlarından emekli olabilmeleri için ödemeleri gereken prim gün sayısı en az 3600 gündür. Ayrıca ödenen 3600 gün primin en sondan 2520 günlük kısmının da fazlasının yani en az 1260 gününün SSK statüsünde olması gerekir. Eğer ödenen son 2520 günlük primin fazla kısmı Bağ-Kur statüsünde olursa bu kez emeklilikte Bağ-Kur’a tabi olunur ve emeklilik için en az 5400 gün prim ödenmesi gerekir. Askerlik borçlanması dahil 3600 gün primi tamamlayınca 60 yaşını da tamamlamanız şartıyla emekli olursunuz. Primlerin hepsi SSK statüsünde ise askerlik borçlanması sonrası 3600 günden eksik süreler için isteğe bağlı sigorta primi ödemeniz halinde emekli olabilirsiniz.