Uzun zamandır beklenen 3600 ek gösterge konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanacak. Peki, 3600 ek gösterge emeklileri ilgilendiriyor mu?

3600 ek gösterge nedir?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesini yakından ilgilendiriyor

3600 ek gösterge SSK emeklileri kapsıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonların merakla beklediği 3600 ek gösterge konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" diye konuştu.

3600 ek göstergeden din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polisler olmak üzere bir buçuk milyondan fazla çalışanın yararlanması bekleniyor.

Ayrıca 3600 ek gösterge çıktığı takdirde hemşire ve din görevlilerinin emekli aylıkları yükselecek ve polisler ile öğretmen ekmeklileriyle eşitlenmiş olacak. 3600 ek gösterge memur ve memur emeklilerini kapsıyor. 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında emeklilikte alınan ikramiye ve maaş da artış gösterecek.