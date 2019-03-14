3600 ek gösterge son dakika ne zaman çıkacak? Erdoğan 3600 için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran genel seçimlerinde polis, öğretmen, din görevlisi, hemşirelerin ek göstergelerini 3600’e çıkarma müjdesini vermişti. Binlerce çalışan da 3600 ek göstergenin ne zaman yasalaşacağını merak ediyordu. 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak sorusuna ilişkin tarih verdi. İşte 3600 ek gösterge artışında son dururum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşma yapan Başkan Erdoğan, ek gösterge hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de daha önce sağlık sisteminin şimdiki gibi olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eskiden serum dahi takacak bir hemşire bulmanın zor olmadığını belirtti. Parası olanların ise yurtdışına sağlık bakımı almaya gittiğini ifade etti. Fakat iktidara geldiklerinden itibaren sağlık sistemini değiştirdiklerini ve hastaların çok rahat ulaşabileceği bir sağlık sistemi kurduklarını açıkladı.

3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle tüm hekimlerin tıp bayramını kutlarken sağlık personeline de müjdeyi verdi. Polis ve öğretmene verilen 3600 ek gösterge müjdesinden sonra hemşirelere 3600 ek gösterge konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, hemşirelerin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiklerini şekilde çözeceklerini ifade ederken bu konunun seçimden sonra ele alınacak konulardan bir tanesi olduğunu da ekledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre 31 Mart yerel seçimlerinden sonra hemşirelere 3600 ek gösterge için adımlar atılmaya başlanacak.

Kimler 3600 ek göstergeden yararlanacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak. Paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.

3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak?

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

3600 ek gösterge artışıyla dul ve yetim maaşları artacak mı?

Dul ve yetim maaşı alanlar da, yüzbinlerce memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmalarını yakından izliyor. Kanunda, “5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylık, memur maaş katsayısında artışa göre yükseltilir.

Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanır” deniliyor. 3600 ek göstergenin yasalaşması halinde, maaş artıran kadro ve derece değişiklikleri dul ve yetim aylıklarına da uygulanıyor. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurun kıdem süresi ve derecesine göre artış değişecek.

3600 ek göster artışı emekliyi etkiler mi?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Maliye Bakanı iken, “Düzenlemeden 1.5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda emekli olmuş vatandaşlar da yararlanacak” demişti.

3600 ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.