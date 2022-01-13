Milyonlar uzun zamandır 3600 ek gösterge konusunda bir kararın verilmesini bekliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında bir açıklama yaptı. Peki, 3600 ek gösterge kimin maaşı nasıl etkilenecek?

3600 ek gösterge nedir?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesini yakından ilgilendiriyor. Ek göstergenin yasalaşmasını bekleyenler gelecek olan haberi beklemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada hükümetin ek göstergeye sıcak baktığı dile getirilmişti.

3600 ek gösterge emekli öğretmen maaşları ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak” dedi.

Habertürk'te yer alan haberde, 3600 ek göstergenin maaşları nasıl etkileyeceğine ilişkin detaylar yer aldı.

Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL.

Otuz yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL’ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.

Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1304 TL ve 1.477 TL olacak.

Ek göstergedeki artış söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de artıracak. Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak.

Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, geçmişte emekli olanlar ile ölen emeklilerden dolayı ölüm aylığı alanlar da yararlanacak.

Emekli ikramiyesi ise emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor. Bu nedenle söz konusu kapsamdaki memurlar yüksek ikramiye alabilmek için yaş haddinden dolayı zorunlu emekli olmadıkça emeklilik dilekçelerini bekletiyorlar.