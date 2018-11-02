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3600 ek gösterge artışı hangi tarihte yapılacak? | 3600 ek gösterge son durum 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Reis-i Cumhur Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıkladı. Peki 3600 ek gösterge artışı ne zaman yapılacak?

02 Kasım 2018 Cuma 07:50
3600 ek gösterge artışı hangi tarihte yapılacak? | 3600 ek gösterge son durum 3600 ek göstergeden kimler yararlanacak

Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıkladı. Peki 3600 ek gösterge öğretmen maaşını, polis ve din görevlisi maaşını nasıl etkileyecek.

Milli Eğitim Bakanı öğretmenlere ilişkin 3600 ek gösterge konusunda son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk 3600 ek gösterge için tarih de verdi.

3600 ek gösterge son dakika gelişmesi 24 Kasım'da 3600 ek gösterge çıkacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını Beştepe'de açıkladı. 100 günlük icraat programında dev projeler var ve bu projeler 100 gün içinde hayata geçecek. Anca 100 günlük eylem planı içinde yer almayan 3600 ek gösterge olmaması 3600 ek gösterge bekleyenleri üzdü. Ancak 3600 ek göstergenin önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge artışı ne zaman? Kim ne kadar 3600 ek gösterge artışı alacak? 3600 ek gösterge için taslak hazırlandı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge müjdesini vermişti 

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde seçim manifestosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi de AK Parti seçim beyannamesini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerini de 3600'e çıkaracaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyuracağı seçim beyannamesinde 146 dev projenin açıklanmasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin öğretmenlerimizin hemşirelerimizin din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.'' dedi. Ek gösterge artışının seçimlerden hemen sonra hayata geçirileceği söyleniyor. Maliye eski Bakanı Naci Ağbal, yapacakları düzenlemeyle polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracaklarını belirterek, “Düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak” demişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim beyannamesini açıklarken büyük bir müjde verdiğini hatırlatan Ağbal, yapacakları düzenlemeyle bu görevlerdeki memurların emeklilik ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağını söylemişti. Bakan Ağbal, “Yapacağımız düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon civarında memur ve emeklimiz yararlanacak. Söz konusu düzenlemeden emeklilerimizin dul ve yetimleri de istifade edecek yani bu düzenlemeden sadece bundan sonra emekli olanlar değil, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak” diye konuştu. Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına ilişkin de bilgi veren Ağbal, “Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak” demişti.

En büyük artış emekli aylığında

 Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den ek gösterge 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 07:50
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. 3600 ek gösterge artışı ne zaman yapılacak?
  4. Ek göstergede son durum
  5. polislerin ek göstergesi son dakika
  6. polise ek gösterge düzenlemesi
  7. 3600 ek gösterge son durum
  8. memur ek göstergeleri tablosu
  9. ek gösterge 2018
  10. polis ek gösterge tablosu
  11. ek gösterge öğretmen

YORUM YAZ

  • Emekli48Emekli481 gün önce
    Diğer memurları uygulama içine almamak ayrımcılık yapmak üzücü.
  • melih cevdetmelih cevdet2 gün önce
    3600 gelene kadar 3600 gün oy yok size...
  • ErtuğrulTürkkanErtuğrulTürkkan5 gün önce
    Siz yazılana müdahele edrseniz.allahın izniyle bizde bu gösterge bölücülerine 31 martta gösterge nasıl düşürülürü gösteririiz İnşaallah.
  • Abdürrezzak YeşilyaprakAbdürrezzak Yeşilyaprak6 gün önce
    İşçi emeklilerinin intibaklarını verin. İki elimiz yakanızda. Memurun yüksek maaşı işçinin emeğinden veriliyor unutmayın..
  • ahmet muratahmet murat8 gün önce
    30 yıl hizmete 3147 tl, asgari ücretten 30 yıl hizmete ise 1021 tl işte akpartinin adaleti..
  • hsyn2802hsyn28029 gün önce
    Bu devletin hükumetleri karşılığında halkı soymaya dayalı olmayan hiç bir işi yapmazlar. Yapılan işin sonucunda halkın donuna kadar her şeyi alınıyorsa o iş yapılır. Karşımızda halkı soyarak kar elde etmeyi amaç edinmiş hükumetler var.
  • MehmetMehmet10 gün önce
    Bu ek göstergeye dokunmayacaktınız, madem dokundunuz o zamanadam gibi her tarafını düzeltin.Hemşire, din adamı, öğretmene var öbürlerine yok. Bu mantık, mantık değil. Bu ne demek biliyor musunuz!? Bu Hükümete düşman üretmekten başka bir işe yaramaz. 3600 Ek Göstergeyi verecekseniz bütün lisans mezunlarına verin, o zaman anlarız ki bu iş bir hakka dayanıyor, Ön lisans mezunlarına da 3000 ek gösterge verirsiniz itiraz olmaz.
  • YörükYörük11 gün önce
    Bu ülkede tek üvey evlat var. Ülkeyi ve ek gösterge derdine düşen memurları finanse eden, patronların kucağına oturtulmuş özel sektör işçisi. Kıdem tazminatı zaten hayal onlar için. Memurun bebesinin süt saati bile özel sektör işçisinin geçim derdinden daha kıymetli. Birde zorunlu bes almaya çalışıyorlar onlardan. Adam geçim derdinden o paranın teşviklerini kullanamadan çekecek parayı zaten, ancak devlet 3 yıl gaspetmiş, kullanmış olacak üç kuruş maaşından kesilen parasını. Zaten kamuya memur ve işçi alımı adaletli değil. Hepsi torpil, ek göstergeymiş, yazıklar olsun.
  • müjdemüjde12 gün önce
    müjdeler bitmez..müjde müjde sonuç hayal kırıklığı bir iki sene de bu müjdelerle oyalanırız.
  • hüsranhüsran13 gün önce
    hep memura verin bakalım işçiye hiç bir şey yok bu kadar ayrımcılık olmaz pes
  • ÖZDEMİR MERCANKAYAÖZDEMİR MERCANKAYA15 gün önce
    MEMURLARA VERİLECEK EK GÖSTERGE KONUSUNDA HASSAS DAVRANILMASI GEREKİR.EK GÖSTERGE KONUSUNDA GENEL İDARİ NİZMETLERDE ÇALIŞANLAR GEÇMİŞTE ÇOK MAĞDUR OLDULAR.ŞÖYLEKİ 1/4 ÜNE GELEN ÜNİVERSİTE MEZUNU TEKNİK ELAMAN 3600 EK GÖSTERGE ALIRKEN AYNI TAHSİL DÜZEYİNDE YANİ ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 ÜNE GELEN GENEL İDARİ BİR MEMURUN EK GÖSTERGESİ İSE 2200 DÜR BU ADİLMİDİR.İKİSDE ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMASINA RAĞMEN TEKNİK GENEL İDARİ AYIRIM YAPMAK HAKSIZLIKTIR.BUNUN DÜZELTİLMESİ GEREKİR.GÖZLER MECLİSTE
  • AHMETAHMET15 gün önce
    Ben devlet memuruyum. Ancak adaletli düşünelim. Devlette çalışan işçiler bile bazı memurlardan, üniversite mezunlarından fazla maaş alıyor. Emekli olunca da fazla ikramiyealıyorlar. Derler ki devlet işinde, bir yumurtayı 9 kişi kaldırır.Devlet işçisi 3000 T.L özel sektör işçisi 1600 T.L . maaş alıyor.Adalet bunun neresinde?. Özel sektör işçileri ikinci sınıf insan muamelesi görüyor.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz17 gün önce
    herkese benden çay!
  • ali kahramanali kahraman17 gün önce
    2200 olan ek göstergeleliler tüm sağlık çalışanları 3600 ek göstergeye yükseltilmelidir. Sadece hemşirelere değil tüm saglıkçılara, ayrım yapılmadan yapılmalı aksi takdirde diğer sağlık çalışanları isyan eder, sendikalardan istifa eder, greve gider, kurum içinde ayrım yapılamaz iç huzur bozulur.Bundan önceki yapılan düzenlemelerde polislere, astsubaylar a yapılan rütbe, okul gözetilmeksizin 2200 ek göstergeye sahip olanlar 3000 ek göstergeye çıkartıldı şimdide 3600 ek göstergeye çıkartılacak. polis olsun komser yadımcısı olsun,uzman çavuş olsun astsubay olsun,rütbe gözetilmeksizin,lise mezunu olsun yüksekokul mezunu olsun,lisans mezunu olsun (kamu yönetimi,işletme,maliye vb)okul gözetilmeksizin hepsinin göstergesini yükseltilmişti .biz saglık çalışanlarınki de böyle olmalıdır.saglık sen .başkanı metin memiş sakarya ilindeki konuşmasında lisans mezunlarına 3600 ek gösrtege verilsin diye konuşuyor bu nasıl bir şeydir bu nasıl sağlıkçının hakkını savunmaktır.böyle olursa sendikadan istifa edecek yüzlerce çalışan bilesiniz.
  • Fatma KARACAFatma KARACA18 gün önce
    AK PARTİNİN ADALETİ NERDE KALDI,şayet adalet buysa vay bizim halimize,bu ekgösterge verilme şekli resmen bölücülük, ayrımcılık.Akparti resmen 1500 oy kazanıp 5000 oy kaybedecekbunu nasıl düşünmeden bir müjde diye açıklıyorlar anlamıyorum.Hiç vermeseler daha az oy kaybı olur,umarım durumu yeniden etraflıca düşünerek doğru kararlar verirler.
  • Fatma KARACAFatma KARACA18 gün önce
    ek göstergenin 3600 çıkması neden sadece idareci hemşirepolis ve imamlara çıkıyor diğer çalışanlar insan değilmi imamlar ne yapıyorlar günlük mesailerini toplasan saat olarak bir saat bile tutmayan kişilere sen artış veriyorsun ama öbürtarafta 8 saat mesayi yapan kadrosuzlukda yada adam kayırmacılığında idari kadro alamamış sınav dahi açılmamış açılacağı söylene sınavlar 5,6yıldır açılmamış belki daha fazla bu durumda madur olanlara ek gösterge yok amagünlük 1 ,2 saatlik çalışma saati olan imamlara var öylem hani siz adalet ve kalkınma partisi idiniz bumu sizin adaletiniz.bu 3600 gösterge meselesini tüm çalışanlara uygulayın gençlere istihtam sahası açınız 3600 göstergeyi yüksek okul mezunu olup da idari kadro alamamış memurların tümünü kapsayacak bir çalışma yapılmalı tümçalışanlara bu hak verilmeli
  • ......23 gün önce
    İki yıllık mezun 36000, lise mezunu 3600, lisana mezunu 3600 olsun öyle mi? Peki adalet bunun neresinde oluyor o zaman?
  • ErtuğrulErtuğrul23 gün önce
    Ek gösterge artışı yapmak,tam bir bölücülük ve ayrımcılık örneği.Bu 4 kesimin dışındakiler ötekileştirilmiş olmayacak mı?Peki 3600 alanlar ne olacak ve diğerleri.Bizde nasib olursa mart sonu sandıkta gösterge nasıl uygulanır,göstereceğiz,10 yıldır kesintisiz çağamız çoluğumuz ve nefesimizle size destek verelim,siz bizleri dışlayıp ötekileştirin,30 mart 19 da meydane davet ediyoruz,buyrun.
  • ahmet ceylanahmet ceylan24 gün önce
    ikinci dereceden olan memurlar ne yapacak yahu adalete bakın be hesap günü bu iktidarın yakasına yapışırlar o hesabı iyi düşünün
  • EYT MAGDURUEYT MAGDURU24 gün önce
    Bağ kurluyumgünüm doldu yaşa takılıyorum. 5 .yıl bekliyorum devlet bütçemiz yok diyor mültecilere var ek göstergeye var bize verecekleri 1300 .1400 .tl yok ama bu dünyanın öbür tarafı da var. bunu hatırlatırım. martda görüşmek dileğiyle ...
  • MEHMET ÇİFTÇİMEHMET ÇİFTÇİ24 gün önce
    BİZ DİĞER MEMURLAR BAŞKA DEVLETE BAĞLIYIZ ADALET VE KALKINMA PARTİSİNDEN ADALET İSTİYORUZ.AYRIMCILIK YAPMAYALIM ZATEN BUNLARIN MAAŞLARI YÜKSEK HER NE YAPARSANIZ ADALETLİ OLUN.ÇÜNKÜ HESAP GÜNÜ BUNLAR SİZE AZAP CEZA VE KUL HAKKI OLARAK DÖNER.
  • ne 3600 ek gösterge cıkarne 3600 ek gösterge cıkar26 gün önce
  • özel söktörözel söktör29 gün önce
    Türkiye deHerkes devlet memuru çünkü. Herkes 4000 TL maaş alıyor Emekli oluncaya kadar iş garantisi var . Önemli 3600 göstergenin çıkması lazımmmm. EYT özel sektör memur değil. 1600 TL maaş Emekli maaşı 1000 TL iş garantisi yokönemli değilçünkü Devlete yük oluyor. EYT çıkmasın . yaşasın devlet memurları....
  • Fahri KılıçFahri Kılıç29 gün önce
    Biz Genel İdare hizmetleri sınıfına tabi memurlar da 3600 ek gösterge kapsamına alınmayı bekliyoruz. Genel İdare hizmetleri sınıfına tabi memurlar da devletin memuru değil mi?
  • OBOB1 ay önce
    ek göstergenin 3600 çıkması neden sadece idareci hemşirepolis ve imamlara çıkıyor diğer çalışanlar insan değilmi imamlar ne yapıyorlar günlük mesailerini toplasan saat olarak bir saat bile tutmayan kişilere sen artış veriyorsun ama öbürtarafta 8 saat mesayi yapan kadrosuzlukda yada adam kayırmacılığında idari kadro alamamış sınav dahi açılmamış açılacağı söylene sınavlar 5,6yıldır açılmamış belki daha fazla bu durumda madur olanlara ek gösterge yok amagünlük 1 ,2 saatlik çalışma saati olan imamlara var öylem hani siz adalet ve kalkınma partisi idiniz bumu sizin adaletiniz.bu 3600 gösterge meselesini tüm çalışanlara uygulayın gençlere istihtam sahası açınız 3600 göstergeyi yüksek okul mezunu olup da idari kadro alamamış memurların tümünü kapsayacak bir çalışma yapılmalı tümçalışanlara bu hak verilmeli
  • hacıhacı1 ay önce
    Milletvekili aday tanıtım toplantısı ne zaman yapılmıştı? ..
  • EmekliEmekli1 ay önce
    Varsa yoksa memurlar.. 2000 yılı sonrası işçi emeklilerin maaşlarından gasp edilen kesintileri ne olacak ? Yazık değil mi, ayıp değil mi, günah değil mi ? Niye ödemiyorsunuz ? Milletvekilleri maaşlarına bir kalemde binlerce lirayı hemen ekliyorsunuz ama ..
  • Gereksiz AdamGereksiz Adam1 ay önce
    İnfaz Koruma Memurları niye hep infaz ediliyor, niye bir koruyan sahip çıkan yok.Onlar bu vatanın evlatları değiller mi?....
  • ssss1 ay önce
    baş polislere 4700 verin ...
  • vedat yıldızvedat yıldız1 ay önce
    hep söyleniliyor icrat ne zaman olacak binlerce 3600 katsayısını bekliyip emekli olmak istiyen memur var inşallah biran once olmasını istiyoruz
  • ahmet beyahmet bey1 ay önce
    bu uygulamadan faydalanmak için 2 yıllık yetiyormu yoksa 4 yıllık mezun mu olmak gerekiyor.bilgisi olan var mı
  • o.bo.b1 ay önce
    1. derecedeki diğer memurların ne günahı var onlara da 3600 ek gösterge verilmeli ...
  • KASIM UZUNSELVİKASIM UZUNSELVİ2 ay önce
    ŞU GÜN VERİLECEK DİYE BİR TARİH BELİRLENSİN ARTIK.BIKTIK BEKLEMEKTEN. YÜZBİNLERCE KİŞİ BEKLİYOR. HERKES KENDİNİ ONA GÖRE HAZIRLADI PLANINI YAPTI. YOKSA HAZİRANDA EMEKLİ OLACAKTIM.BU KRİZDE DEVLETİMİZİ TABİ DÜŞÜNÜYORUZ.AMA BİR AÇIKLAMA YAPILMADI. YÜZ GÜNLÜK PROGRAMDA DA YOKUZ.ACİLEN BİR TARİH SÖYLENSİN.
  • MURAT TANMURAT TAN2 ay önce
    KASIM GÜNDOĞAN ADLI YORUMCUYA TEŞEKKÜR EDİYORUM BİR ÖĞRETMEN OLARAK BU KARDEŞİMİZİN BU OLGUNLUKTA YETİŞMESİNE VESİLE OLAN ÖĞRETMENİNEDE BİR ÖĞRETMEN OLARAK TEŞEKKÜR EDERİM
  • MehmetMehmet2 ay önce
    1.5 milyonu sevindir 5 milyonu küstür. Ek gösterge niye bütün lisans mezunlarına değil de bir kısmına!? Ben Ak Parti kuruldu kuralı hep oyumu ona verdim. Ama bu yapacağı ek gösterge adaletsizliği kadar bir adaletsizlikgörmedim. Ey Ak Parti aklını başına devşir ve bu uygulamayı bütün lisans mezunlarına yap, bu yaptığınız iş iş değil...
  • MehmetMehmet2 ay önce
    Nasıl olur da bir kısım lisans mezunları 3600 ek gösterge alacak, bir kısım lisans mezunu da 2200 ek gösterge alacak!?Vala bu iş adaletli olmadı. Öbür memurlar üvey evlat mı!? Öbür lisans mezunları ne olacak, onlar da dört yıllık üniversite mezunu değil mi!? Ak Partiyi seviyoruz, bu ek gösterge işini düzeltmese ona yakışmaz ve burada bir yara alır. Ak Partiye sesleniyorum; bu ek gösterge işini bütün lisans mezunlarına geçerli kılın. Bizler bu konuda çok olumsuz etkilendik haberleri olsun.
  • KorkutKorkut2 ay önce
    Bu ne densiz bir artış teranesidir,bu adaletsizlik ve haksızlıktır.Bu dört gruba dışında Dr., Diş dr.ye de verdiniz,geriye ne kaldı.Muhendis,mimar,bu kesim 3600 ek gösterge alıyor diye,herkese ver muhendis-mimar hariç de rahatla bari.Bu nasıl anayasa ve hukuk anlayışı.Ama biz de Rabbimiz den talebi ederiz,kulluk sanadır Allah'ım.Zaten biz oylarimizida Ak parti ye sana yakınlar diye veriyorduk.Allahuekber
  • TÜRKİYELİTÜRKİYELİ2 ay önce
    unutma başkan, unutanları da biz zamanı gelince unuturuz.
  • AytenAyten2 ay önce
    Emekli öğretmene 3600ek gösterge neden cikmiyor
  • Hemen ŞimdiHemen Şimdi2 ay önce
    Her şeyimüjde müjde diye veriyorsunuz.3600 EK GÖSTERGEhaberlerine gelince susuyorsunuz.
  • adsızadsız2 ay önce
    Öyle hemen yapalım da verelim yok! Önümüzde belediye seçimleri var. Ya o zammı veririz de seçimi kaybedersek. Hele bekleyin bakalım. ek gösterge hatırına önümüzdeki seçimde de bize oy verin. Belki seçime çok yakın bir zamanda da yaparız. Şimdiden zammı verirsek seçime kadar unutanlar olabilir.
  • RECEP KURTRECEP KURT2 ay önce
    3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ UMUDUM ÜMİDİM KISACASI HİÇ BİR BEKLENTİM KALMADI.
  • Ortaokul mezunu emekli polisOrtaokul mezunu emekli polis3 ay önce
    Lütfen bu yorumlarmizi duyurun
  • Ortaokul mezunu emekli polisOrtaokul mezunu emekli polis3 ay önce
    Bir arkadaş yorumda diyorki ben yüksekokulu bitirdim sen benden en az 400 TL fazla alıyordum o senin hakkin ama bizleri küçük görme görevde sen belki de benim arkadan geliyorsun eğer yuksek okulu meslekte iken bitirdiysen kendi un akkinlami bitirdim ben okuyamadim küçük görme lütfen sayın yetkililer bu ek gösterge konusunu senin gibi inşaallah düşünmüyorlardı
  • a.karacaa.karaca3 ay önce
    Ögretmenler aldatildi mi temmuzda emekli zorunlulugu var 2 ay sinra cikarsa bu buyuk haksizlik
  • Metin başyurtMetin başyurt3 ay önce
    Benim yorumum yok .sadece şunu soruyorum bu 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girerCevap varmı.
  • Mustafa Zeki SaruhanMustafa Zeki Saruhan3 ay önce
    3600 Ek göstergede adaletli davranılmalı. Sadece bazı mesleklere verilmesi yanlış olur. Kendimi örnek verirsem; M.S.Üniversitesi, yüksek resim bölümü ,yüksek lisan mezunu olarak 34 yıllık devlet memuruyum, yaptığım iş ve bitirdiğim okul , Mimar, Mühendis,Dekoratör, İç mimar, Heykeltraş gibi ünvanlı kişilerle aynı olmasına rağmen,K.T.Bakanlığında bana verilen Restoratör kadrosunda yıllardır 2200 ek gösterge üzerinden ve diğer ünvanlı kişilerden yaklaşık 1200 tl az maaş alıyorum. Bunun düzeltilmesi, en azından emekli olduğumda mağdur omamam, benim en doğal hakkım olmasına rağmen, 3600 ,sadece polis, imam ve öğretmene verilirse bu haksızlık olur.
  • mehmet yıldırımmehmet yıldırım3 ay önce
    bizler emekli kurum müdürüyüz özel hizmet tazminatlarımız emekli olunken silindi bir makamı temsil ediyorduk bu konular hiç öngörüye alınmıyor illede heşrire veimam insan üzülüyor.dikkate alınmasını aru ediyorum.,selametle
  • fatmafatma4 ay önce
    25 yıl çalışan 4 yıllık lisans mezunuyum ve 2200 ek göstergeli 1. dereceli memurum 3600 ek gösterge benim de en doğal hakkım diye düşünüyorum.
  • SEYİT SARISEYİT SARI4 ay önce
    Md yrd ünvanıyla çalışan mali sorumluların şube müdürlerinin3600 ek gösterge yanında mutlaka makam yan ödeme mali sorumluluk gibi haklarının gözetilmesi gerekir bu kişiler emekli ikramiyesi ve uzun yıllar bedava çalışmışlığını zaten telafi edemeyecek kanun geriye doğru çalıştırılmayacak , bari ölmeden önce adalet tecelli etmeli her ne kadar geç gelen adalet adalet değilsede...
  • HAMDİ KARATAŞHAMDİ KARATAŞ4 ay önce
    O Büyük Başkan Memurlar arasında Ayrımcılık YAPMAZ.
  • HAMDİ KARATAŞHAMDİ KARATAŞ4 ay önce
    REİS ÇOK YAŞA AYRIM YOK GAYRIM YOKTÜMMEMURLARAEŞİT 3600 EKGÖSTERGE HAYIRLI UĞURLU OLSUN. VAR OLASINBÜYÜK BAŞKAN.
  • MEHMET TANOĞLUMEHMET TANOĞLU4 ay önce
    KARDEŞİM 3600 POLİS HEMŞİRE DİNGÖREVLİSİÖĞRETMEN DİYORSUNUZ DA BU GÖREVİ YAPANLARINÇALIŞTIĞI YERLERİTEMİZLEYEN BİZYARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA OLANLAR MEMUR DEĞİLMİYİZBİZBU DEVLETİN ÜVEY ÇOCUĞUMUYUZHER ŞEYDEN MAHRUM BIRAKILANDAYİMA BİZ OLUYORUZ HATAMIZ VARSA ÖZÜR DİLERİZ
  • MehmetMehmet4 ay önce
    Ek Göstergede adil davranılmadı, biz lisans mezunları olan memurlar ötekileştirildik, bu da Hükümetin adalet anlayışına yakışmadı. Çok dikkat! Hükümet burada seçimden önce bu adaletsizliği ortadan kaldırmalı
  • KASIM GÜNDOĞANKASIM GÜNDOĞAN4 ay önce
    AS SUBAY, POLİS RİSKLİ GÖREV YAPIYORLAR AYRICALIK OLABİLİR. ÖĞRETMEN İNSAN EĞTİYOR OLDUĞUNDAN ONA DA TAMAM. HEMŞİRE DE SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR DİYELİM. ....ACABA DİĞER MESLEKTEKİ ¼ 2200 GÖSTERGEDEKİ ÜNİVERSİTE MEZUNU MEMURLARIN İŞLERİ DİN GÖREVLİLERİNKİNDEN DAHA KOLAYMI DA KİMSENİN AKLINA GELMEDİ. ADALETOLCAKSAÜNİVERSİTE MEZUNU ¼ 2200 DEKİ BÜTÜN DEVLET MEURLARI3600 EK GÖSTERGEDEN YARALANMALI. CUMHUR BAŞKANIMIZANSAYGILARIMIZLA AZRZ EDİYORUZ.
  • hocahoca4 ay önce
    Geçmişe bakarsanız şunu net olarak görürsünüz ki: Milletin karnını doyurmaya kalkan devlet adamları hep harcanmıştır. Milletin kendisi bile "nereden verecek?" diye inanamıyor. Zavallılar! Alıştırılmışlar perişanlığa. Hortumları hiç bilmiyor, hortumların varlığına da inanası gelmiyor. Çünkü Hortumların kesildiğini hiç görmemiş ki! Endişeliyim. Allah korusun. Kötü bir şey olursa sadece seyreder durur, hatta ...neyse.
  • Bekir YILMAZBekir YILMAZ4 ay önce
    Ek göstergesi şu an 3600 olan il müdürleri bundan nasıl etkilenecek, öğretmenle eşit mi olacak, yoksa onların ki de artacak mı?
  • melih53melih534 ay önce
    işçi emeklisinin intibakını vermeyen akp memur emeklilerine yağdırmaya başladı..6 milyon işçi emekli ailesi akp nin son açıklamalarıyla artık ümidini kesmiştir akp den.10 milyonluk oy veren kesim intibak problemiyle ne yazıkki akp tarafından ortada bırakılmıştır..geçen seçimde bir kısmı davutoğlulu akp ye oy vermeyerek akp nin seçimi kaybetmesine sebeb olmuştu.şimdi artık tamamen ümidini kesen kalan kesimde muhalefete yönelecektir..zaten heryerde konuşuluyor.borsanın çöküşü akp nin gidişi diyorlar...durduramıyorlar...çöküşü..
  • MustafaMustafa4 ay önce
    Polis emeklisi din görevlisi hemşire bunlar 3600 den yararlanıyorlar ssk bakur emeklisi niye yararlanamıyor acaba
  • 44444444444 ay önce
    Sanki iktidar kendileri değil isteseler 3600 seçimden önce verirler. iktidara geldikten sonra 3600 vermezler Nmacar65 sanki dünyayı keşfettin
  • leventkleventk4 ay önce
    diğer memurlar bu devletin memuru değil o zaman,onlarda seçimde başkalarına oy vererler o zaman
  • Ramazan ÇETİNKAYARamazan ÇETİNKAYA4 ay önce
    çalışan memurlar arasında yine ayrım yapıldığını düşünüyorum ülkenin memuru dört iş kolundan mı ibaret bende kendi kadromdan bahsetmek isterim Teknik Hizmetler kadrosundakiler bu ülkenin memuru vatandaşı değilmi neden bunlardan hiç bahsedilmez veya gündeme alınmaz bizlerde aynı haklardan yararlanmak isteriz.
  • Nmacar65Nmacar655 ay önce
    2200 den direkt 3600 ek gösterge çıkmaz, ancak bir üst kademeye çıkar .Evet 3000'den 3600'e evet var mı öyle üç kuruşa beş köfte biz dört sene okul bitirdik ortaokul mezunu lise mezunu 3600 olmaz
  • leventkleventk5 ay önce
    Şimdi buçok büyük bir ayrımcılık değilmi,bu4 gurubun dışındaki memurlar bu devletin memuru değil mi,nasıl böyle bir vebalegiriliyor aklım almıyor, nerede vicdan, insanlıkhak..bukanun böyleçıkarsa , bir dahaak partiyeoy vermeyeceğim...
  • RahismeRahisme5 ay önce
    Diğer idareciler derken hangi statüdeki memurlardan bahsediyor .Ben Milli Eğitimin sivil savunma Uzmanı olarak Emekli oldum yararlanabilecekmiyim acaba
  • RahismeRahisme5 ay önce
    Diğer idareciler derken hangi statüdeki memurlardan bahsediyor .Ben Milli Eğitimin sivil savunma Uzmanı olarak Emekli oldum yararlanabilecekmiyim acaba
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