  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ülke daha Romanya'nın dolduruşuna geldi! Türkiye'nin doğalgaz keşfinden pay isteyecekler

“Milli görüş belediyeciliğin ilk ismi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, bu sebeple İstanbul’da Murat Kurum’u desteklememiz gerekir” diyen YRP MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz’ü disipline götüren işte o konuşma

Kurum'dan İmamoğlu'na: 'Korkuyor, ismimi duyunca kaçıyor!'

Sözcü yazarıyla Özgür Özel birbirine girdi! "Kalk ben genel başkan olayım"

Vatandaşa mercimek yandaşa antrikot

İBB yine yolda bıraktı... Yolda kalan yeni metrobüs çekiciyle garaja götürüldü

Araç sahipleri bu kez bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına dev indirim geliyor

İzmir’de ‘Ceketimi assam kazanır’ devri bitiyor! İzmir’de AK Parti ile CHP arasındaki makas kapandı

'Dolar 39 lira olacak' diyordu! Atilla Yeşilada tahminini değiştirdi: Hemen bunu yapın

Altın sahiplerini şok edecek karar! O altın türünün satışı yasaklanıyor
Dünya 36 yıl önce pazardan aldığı broşun fiyatını öğrenince şoke oldu!
Dünya

36 yıl önce pazardan aldığı broşun fiyatını öğrenince şoke oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 13:38:00 - 2024-03-22 13:39:22
36 yıl önce pazardan aldığı broşun fiyatını öğrenince şoke oldu!

İngiltere’de bir kadın, 36 yıl önce bir pazardan yaklaşık 20 sterline aldığı broşun gerçek değerinin 9 bin 500 sterlin olduğu ortaya çıktı ve broş bu fiyata satıldı.

İngiltere’de bir kadın, 36 yıl önce bir pazardan yaklaşık 20 sterline aldığı broşun gerçek değerinin 9 bin 500 sterlin olduğu ortaya çıktı ve broş bu fiyata satıldı.

Sanat tarihçisi Flora Steel, 1988'de Birleşik Krallık'taki (BK) bir antika pazarından aldığı broşun gerçek değerini çok sonradan anladığını söyledi.
Açık artırmadaki en büyük ve en değerli elmas: "Bu mücevher, nadirlerin en nadiri" İtalya'nın başkenti Roma'da yaşayan Steel, broşun değerini BBC'nin 2011'de hazırladığı "Antiques Roadshow" adlı programı geçen yıl YouTube'dan izlediğinde fark ettiğini belirtti.
Sanatçı William Burges'ın 19. yüzyılda tasarladığı takıların tanıtıldığı bölümde elindeki broşu görünce şoke olduğunu anlatan Steel, "Bir anda 'Aman Tanrım, bu bendeki broş' dedim" ifadelerini kullandı.

Programda broş, "19. yüzyılda Viktorya dönemi tasarımlarının kutsal kasesi olarak görülebilir" diye tanıtılmıştı.

Bunun ardından Steel, birkaç yıl boyunca paltosuna taktığı ve daha sonra dolaba kaldırdığı broşu satmaya karar verdiğini söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; kimliği açıklanmayan bir koleksiyoner, BK'de salı günü düzenlenen açık artırmada broşu 9 bin 500 sterline satın aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

13 yaşından beri gümüş mücevher biriktirdiğini söyleyen Steel, broş için "İlk gördüğüm anda inanılmaz tasarımı ve taşların müthiş kullanımı dikkatimi çekmişti" dedi.

Burası antikacı değil çorbacı
Burası antikacı değil çorbacı

Gıda

Burası antikacı değil çorbacı

15 yıldır garajda duruyordu! Antika araca yapılacak masraf dudak uçuklattı
15 yıldır garajda duruyordu! Antika araca yapılacak masraf dudak uçuklattı

Yaşam

15 yıldır garajda duruyordu! Antika araca yapılacak masraf dudak uçuklattı

130 yıllık antika satışa çıktı!
130 yıllık antika satışa çıktı!

Yerel

130 yıllık antika satışa çıktı!

Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 
Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

Medya

Milli Görüş ırkçılıkta Zafer Partisi ile yarışmak mı? Bu adamı antika kamyonetinizden indirmeyecek misiniz Fatih Bey? 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23