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Spor 36 yaşında Devler Ligi'ni salladı
Spor

36 yaşında Devler Ligi'ni salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille formasıyla Wolfsburg filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2'den fazla gol atan 6. oyuncu oldu. Milli futbolcumuz dışında listede Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filipo Inzaghi ve Laurent Blanc yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 12:01:00 -
36 yaşında Devler Ligi'ni salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille formasıyla Wolfsburg filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2'den fazla gol atan 6. oyuncu oldu. Milli futbolcumuz dışında listede Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filipo Inzaghi ve Laurent Blanc yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Lille, gruptaki son maçında Wolfsburg'a konuk oldu. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Lille, maçı 3-1 kazandı. Karşılaşmanın açılış golünü 11. dakikada Burak Yılmaz attı. Lille, aldığı galibiyetle gruptan 11 puanla lider çıktı.

Burak Yılmaz böylece 2012/13 ve 2013/14 sezonlarından sonra bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselmeyi başardı. Deneyimli golcü, o sezonlarda Galatasaray forması giyiyordu.

Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2'den fazla gol atan 6. oyuncu oldu. Milli futbolcumuz dışında listede Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Didier Drogba, Filipo Inzaghi ve Laurent Blanc yer alıyor.

36 yaşındaki Burak Yılmaz ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bir Fransız kulübünde gol atan en yaşlı oyuncu unvanının da sahibi oldu.

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