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Yerel 36 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı! İşte o iller
Yerel

36 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı! İşte o iller

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 36 il için sarı kodlu uyarı yaparak vatandaşların çığ, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olmaları istedi. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 16:54:00 - 2022-01-30 16:58:30
36 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı! İşte o iller

Yapılan son değerlendirmelere göre: ülkenin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Ordu, Giresun, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına saatte 40-70 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Buzlanma ve don uyarısı

Ülke genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller

Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Mersin, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bu şehirlerde yaşayanların çığ, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

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