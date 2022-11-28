35'lik Messi'nin yeni adresi herkesi şaşırtacak

PSG'nin Arjantinli süper starı Lionel Messi'nin MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edildi.

PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Lionel Messi için flaş bir iddia gündeme geldi.

Times'ın haberine göre, Arjantinli yıldızın MLS ekiplerinden Inter Miami ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu kaydedildi.

Messi'nin, atacağı imza ile MLS tarihindeki en yüksek ücreti alan futbolcu olacağı belirtildi. Inter Miami'nin sahibi olan David Beckham'ın, Messi ile anlaşmada kilit bir rol oynadığı ifade edildi. Messi'nin, Miami'de evinin olması ve burada ailesiyle tatil yapmaktan keyif alması Inter Miami'ye transfer olması adına önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.

35 yaşındaki futbolcu, ayrıca geçen yıl İspanyol medyasına verdiği röportajda ABD'de oynama fikrine sıcak baktığını dile getirmişti.

Öte yandan Messi'nin, PSG ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatılırken, Fransız ekibinin yıldız ismi takımda tutmaya çalışabileceği belirtildi.

2021 yazında bonservis bedeli olmadan PSG'ye transfer olan Messi, bu sezon Fransa'da çıktığı 19 maçta 12 gol atarken, 14 de asist yaptı.