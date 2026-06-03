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Gündem 350 metreden dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Gündem

350 metreden dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
350 metreden dereye yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde bahçede manevra yaptığı sırada kontrolden çıkan kamyonetin yaklaşık 350 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, Ulubey ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Temel (64) idaresindeki 53 HD 148 plakalı kamyonet, kendisine ait bahçede manevra yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 350 metrelik uçuruma yuvarlanarak dere yatağına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Hakkı Temel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Hacer Temel (64), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Hacer Temel, daha sonra Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Hakkı Temel'in cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ulubey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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