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Eğitim 35 yaş üstü kadınlara ne zaman üniversitelerde ek kontenjan açılacak?
Eğitim

35 yaş üstü kadınlara ne zaman üniversitelerde ek kontenjan açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara üniversitelerde ek kontenjan ayrılacağına yönelik bir açıklamada bulundu. Bu açıklamayla birlikte ‘Kimler üniversite ek kontenjandan yararlanabilecek?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, hangi üniversitelerde kadınlara ek kontenjan uygulanacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-10 16:40:00 -
35 yaş üstü kadınlara ne zaman üniversitelerde ek kontenjan açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteye hazırlananlar için bir müjde paylaştı.

35 yaş üstü kadınlara ne zaman üniversitelerde ek kontenjan açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2022-2023 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 35 yaş üzeri kadınlar için bir müjde verdi. Buna göre 35 yaş üzerindeki kadınlar için lisans ve ön lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacak.

Konuyla ilgili detaylar paylaşıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.

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