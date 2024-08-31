35 milyon euroluk yıldızla atıyor: Teklif yapıldı! Arslan 'Kral geri döndü' gündeme oturdu! Büyük sürpriz

Galatasaray, Young Boys yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Bu mağlubiyetin ardından Sarı-Kırmızılı ekipte yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'a yoğun eleştiri yapılmıştı. Cimbom, yapılan bu eleştirileri tersine çevirmek için radarına dünyaca ünlü yıldızı aldı. Galatasaray, takımdaki ölü toprağını atmak için piyasa değeri 35 milyon Euro olan yıldız futbolcuya transfer teklifinde bulundu. Detaylara göz atalım...

LİSTE BAŞI!

Bir yandan Süper Lig bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde kalma mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Eksik mevkilere takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda listenin başında yer alan isimlerden biri Fransız yıldız Adrien Rabiot.

DEVLER PEŞİNDE!

Juventus'tan ayrılmasının ardından Avrupa'dan pek çok takımın radarında olan Adrien Rabiot'nun Galatasaray dışında adı Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United gibi kulüplerle de anılıyor.

Rabiot'u transfer etmek için Inter, Atletico Madrid ve Bayern Münih devreye girdiği ancak anlaşma sağlanamadığı aktarıldı. Sezona Arne Slot ile başlayan ve hiçbir yeni ismi kadrosuna katmayan Liverpool, 29 yaşındaki oyuncu için harekete geçmişti.

TELEFONLARI AÇMAMIŞTI

Galatasaray, daha önceden Rabiot'un annesiyle görüşmeye çalışmış ama başarısız olmuştu. Ayrıca anne Rabiot gelen telefonları da açmamıştı, ancak şu anda durum farklılaştı ve transferde sıcak saatler başladı.

BARCELONA'DAN ASTRONOMİK İSTEK!

Anne Rabiot, Adrien Rabiot'nun PSG'den ayrıldığı dönem görüştüğü Barcelona'dan 10 milyon euro prim, 15 milyon euro da imza parası istemişti.

GÖZLER ONDA!

Avrupa'da transfer tahtasının kapanmasının ardından Galatasaray, transferi için yeniden harekete geçince gözler yeniden Rabiot'a çevrildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Galatasaray yönetimi, takımdaki ölü toprağını atmak ve taraftarlarını mutlu etmek için Rabiot ile yeniden temasa geçti.

TEKLİF YAPILDI

Sarı-Kırmızılı ekibin Rabiot ile görüşmelere başladı ve Fransız yıldızı transfer etmek için teklifte bulunduğu iddia edildi.

YAKIN TEMAS!

Sarı kırmızılı takımın, oyuncu için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediğinin altı çizildi.

PERFORMANSI

Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan 27 yaşındaki yıldız, İtalyan devinde 212 maçta görev alırken 22 gol attı ve 15 asistlik performans ortaya koydu. Rabiot'un güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak göze çarpıyor.