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34 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kaçak enselendi

Antalya'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 13 ayrı suçtan toplam 34 yıl 2 ay kesilmiş cezası olan B.Y. (32) gözaltına alındı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:40
34 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kaçak enselendi

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili biri hakkında 34 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda Antalya merkezinde piyasaya sürülmek üzere 2,2 gram metamfetamin maddesi, 4,2 gram sentetik kannabinoid maddesi, ahşap dipçikli av tüfeği uyuşturucu/uyarıcı maddeleri tartmada kullanılan 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda M.A.(28), R.Y. (27) ve 13 ayrı suçtan toplam 34 yıl 2 ay kesilmiş cezası olan B.Y. (32) gözaltına alındı.

Şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:40
  1. Konya
  2. Antalya Emniyet Müdürlüğü
  3. Antalya

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