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Spor 33'lük sol beke dev talip
Spor

33'lük sol beke dev talip

Altay'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 15:20:00 -
33'lük sol beke dev talip

Altay'ı 2-1 yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Abdullan Avcı 2-1 kazandıkları Altay maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Kouassi'nin ardından biri sol bek biri kanat olmak üzere iki transfer daha yapacaklarını açıklamıştı.

Bordo mavili takımıda sol bek bölgesi için sezon başında da ismi Trabzonspor'la anılan Caner Erkin gündeme geldi.

Trabzonspor'a gelmek istiyor

Fatih Karagümrük forması giyen tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a gelmek istediği iddia edilirken yönetim kurulunun ise bu konuda şu ana kadar herhangi bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Caner'in sözleşmesi ise 2023'te bitiyor.

 

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