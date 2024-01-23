33 bin lira maaş imkanı! Lise mezunu binlerce memur alınacak

Yayımlanan ilanlara göre, büro personeli, temizlik personeli, hizmetli, şoför, güvenlik görevlisi, teknisyen, uzman erbaş ve destek personeli gibi çeşitli kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklandı.

Başvuru Koşulları ve Genel Şartlar

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve atanacakları görevi yerine getirebilmelerine engel herhangi bir sağlık sorunu taşımamaları gerekiyor. Alımlar, hem KPSS'li hem de KPSS'siz adaylar için geçerli olacak. En az lise mezunu olma şartı aranacak.

Başvurabilecek Kurumlar ve İlanlar

Lise mezunu adayların başvurabileceği ilanlar arasında Düzce Üniversitesi, HSK, Ticaret Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sultangazi Belediyesi gibi önemli kamu kurumları bulunuyor. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da bu alım yapacak.

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Başvuru Yötenmi

Başvurular, kurumların kendi internet sitesi üzerinde açıklanan yöntemlerle kabul edilecek