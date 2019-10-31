31.10.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَرَاوَدَتْهُ الَّت۪ي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه۪ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَۜ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبّ۪ٓي اَحْسَنَ مَثْوَايَۜ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Evinde bulunduğu kadın, onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve "haydi gel!" dedi.

O da "Hâşâ, Allah’a sığınırım! Zira kocan benim velînimetimdir, bana iyilik edip evini açtı.

Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz!" dedi."

(Yusuf Suresi, âyet: 23) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





(Fotoğraf film sahnesinden alıntıdır.)





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Az da olsa sadaka verin. Parayı saklayıp vermeyene, Allah da ihsanını keser." (Tirmizi)