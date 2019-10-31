31.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
وَرَاوَدَتْهُ الَّت۪ي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِه۪ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَۜ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبّ۪ٓي اَحْسَنَ مَثْوَايَۜ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Evinde bulunduğu kadın, onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve "haydi gel!" dedi.
O da "Hâşâ, Allah’a sığınırım! Zira kocan benim velînimetimdir, bana iyilik edip evini açtı.
Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz!" dedi."
(Yusuf Suresi, âyet: 23) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
(Fotoğraf film sahnesinden alıntıdır.)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Az da olsa sadaka verin. Parayı saklayıp vermeyene, Allah da ihsanını keser." (Tirmizi)