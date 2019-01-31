31.01.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...31 Ocak 2019 Perşembe 08:44
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ ف۪ي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا وَلِقَٓائِ الْاٰخِرَةِ فَاُو۬لٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ
14 - Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar.
15 - İman edip dünya ve âhirete yararlı işler yapanlar güzel bir bahçede ağırlanırlar.
16 - İnkâr edenlere, âyetlerimizi ve âhiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içine bırakılırlar.
(Rum Suresi, ayet:14-15-16) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir." (Müslim)
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