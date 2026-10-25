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Aktüel 31 yıl önce köylerinden çıkarıldılar, yeniden dönmek istiyorlar
Aktüel

31 yıl önce köylerinden çıkarıldılar, yeniden dönmek istiyorlar

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31 yıl önce köylerinden çıkarıldılar, yeniden dönmek istiyorlar

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 yıl önce boşaltılan İkiyaka köyünün sakinleri, topraklarına geri dönmek istediklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Köylüler, dönüşün kalıcı hale gelebilmesi için bölgeye acilen yol yapılmasını talep etti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 31 yıl önce boşaltılan İkiyaka köyünün sakinleri, topraklarına geri dönmek istediklerini belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Köylüler, dönüşün kalıcı hale gelebilmesi için bölgeye acilen yol yapılmasını talep etti.

Küçük Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen köy sakinleri, yıllar sonra yeniden köylerinde hayat kurmak istediklerini ifade etti. Köye dönerek küçükbaş hayvanlarını otlatmaya başlayan vatandaşlar, bölgeye ulaşım sağlanması durumunda göçün daha da büyüyeceğini kaydetti.

 

"ACİLEN YOL YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Köy muhtarı Alaaddin Kamalı, sürecin kendilerini umutlandırdığını belirterek, "1995'te boşaltılan köyümüze yıllar sonra yeniden adım attık. Şu an yüzlerce insanımız ve binlerce küçükbaş hayvanımız İkiyaka'da bulunuyor. Ancak en büyük sorunumuz ulaşım. Vatandaşlarımız 40-50 kilo yükle 28-30 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Hem köyümüze dönüşümüzün kalıcı olması hem de tarım ve hayvacılığın yeniden canlanması için acilen yol yapılmasını istiyoruz" dedi.

 

"KÖYÜMÜZDE BİNLERCE TON CEVİZ VE MEYVE AĞAÇLARI VAR"

Köy sakinlerinden Ümit Baban, köyün tarım ve hayvancılık için oldukça elverişli olduğunu vurgulayarak, "Köyümüzde binlerce ton ceviz ve meyve ağaçları var. Orada yeniden yaşayabilmemiz, hem köylerimize tam anlamıyla dönebilmemiz hem de bu potansiyeli değerlendirebilmemiz için yolumuzun yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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