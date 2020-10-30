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Spor 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası
Spor

31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

Muğla'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gün yarış sonuçları açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:37:43 -
31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın dördüncü gün sonuçları açıklandı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Estonya, Kazakistan, ABD, Bulgaristan, Letonya, Hollanda ve Romanya'dan 102 yelkenli yat ile 820 sporcu katılıyor.

Dördüncü gün yarışlarında açık denize çıkan yatlar, Turunç Mahallesi açıklarında sınıflarına göre start aldı. Dalaman İlçesi açıklarındaki Nar Adası etrafından dönüş yapan yelkenliler, başladıkları noktada yarışı bitirdi.

31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, bugün tüm sınıflardaki yatların toplu halde start alacağı klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun dördüncü gününde gerçekleştirilen yarışta sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şöyle:

IRC1 Division: Essex Girl-Oleg Kalinin (Rusya)

IRC2 Division: St. Anna-Sergey Grishin (Rusya)

IRC3 Division: Marmarisa-Gleb Semerenko (Rusya)

IRC4 Division: Seas The Moment-İvan Bonderenko (ABD)

IRC5 Division: Peter Pan-Sergey Martırosyan (Rusya)

IRCCHR1 Division: Kia Ora-Vinogradov Sergei (Rusya)

IRCCHR2 Division: Pandeia-Ovsiannikov Oleg (Rusya)

IRCCHR3 Division: Albacore-İgor Burov (Rusya)

IRCCHR4 Division: Selina-Dmitriy Narozhenko (Ukrayna)


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