MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası iki yarışla başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi ve açık denizde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Estonya, Kazakistan, ABD, Bulgaristan, Letonya, Hollanda ve Romanya'dan 102 yelkenli yat ile 820 sporcu katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yelkencilere ve organizasyon görevlilerine PCR testi yapıldı.

İlk gün yarışlarında yatlar, Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak körfeze ve açık denize seyir yaptı, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Yelkenciler, koy içi ve koy dışı açık denizde rüzgar ve rakipleriyle yarıştı. Yelkenciler yatlarını, hakem heyetinin belirlediği önceden yerleştirilmiş şamandıraların etrafından dolaştırarak bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

Toplam 5 gün sürecek organizasyonda 6 yarış yapılması planlanıyor.

Bunun yanı sıra tekneler, iki ayrı filoda ve farklı rotalarda yarışacak. Dördüncü gün coğrafi rotada yarışacak olan tekneler, son gün toplu olarak startın verileceği "MIYC Klasik Rota" olarak adlandırılan parkurda mücadele edecek.





- Cem Tekdağ: "İyi bir yarış haftası diliyorum"





MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Cem Tekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın renkli ve yarış için yeterli bir rüzgarla başladığını söyledi.

Yarış haftasında 9 kategoride yatların yarıştığına dikkati çeken Tekdağ, "Pandemi dolayısıyla kurallara uygun şekilde yarışlarımıza başladık. Akşam eğlencelerini iptal ettik. Kupa törenlerimizin yerine de günün derece yapan yelkencileri kupalarını gelip alacak. Sosyal mesafeye dikkat ederek yarışlarımızı tamamlayacağız. Bugün de yarışlarımız başladı. Rüzgarımız var. İyi bir yarış haftası diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İlk gün düzenlenen 2 yarışta dereceye giren yat kaptanlarına kulüp bahçesinde kupaları verildi.

31. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası, 30 Ekim Cuma günü yapılacak klasik etap yarışlarıyla sona erecek.

Organizasyonun ilk gün gerçekleştirilen iki yarışta sınıflarında ilk sırayı elde eden yatlar ve kaptanları şunlar:

1. Yarış (Netsel Marina)

IRC1 Division: Atlas-Melih Altınkut (Türkiye)

IRC2 Division: St.Anna-Sergey Grishin (Rusya)

IRC3 Division: Symfony-Timakov Anton (Rusya)

IRC4 Division: VMG Yelken-Doğukan Kandemir (Türkiye)

IRC5 Division: M2-Yury Troshin (Rusya)

IRCCHR1 Division: Sugar Baby-İlya Vasiliev (Rusya)

IRCCHR2 Division: Loreley-Viktor Zakharov (Rusya)

IRCCHR3 Division: Night&Day-Sebestian Leshchenko (Ukrayna)

IRCCHR4 Division: Babe-Alexander Shalaykin (Rusya)

2. Yarış (Netsel Marina)

IRC1 Division: Atlas-Melih Altınkut (Türkiye)

IRC2 Division: Kasatka-Zhbankov Timofey (Rusya)

IRC3 Division: Symfony-Timakov Anton (Rusya)

IRC4 Division: VMG Yelken-Doğukan Kandemir (Türkiye)

IRC5 Division: M2-Yury Troshin (Rusya)