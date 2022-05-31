31 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Kadıköy Beyoğlu sular ne zaman gelecek?
31 Mayıs Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İstanbul’da arıza ve kesintiler sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
31 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Kadıköy Beyoğlu sular ne zaman gelecek?
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Çukur Mah,Şehit Muhtar Mah,Kamer Hatun Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2022 12:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2022 11:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çeliktepe Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 31.05.2022 11:42
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2022 11:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Evliya Çelebi Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.05.2022 09:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.