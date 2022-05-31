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Yaşam 31 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Kadıköy Beyoğlu sular ne zaman gelecek?
Yaşam

31 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Kadıköy Beyoğlu sular ne zaman gelecek?

31 Mayıs Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-05-31 12:27:00 -
31 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Kadıköy Beyoğlu sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da arıza ve kesintiler sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

31 Mayıs İSKİ su kesinti saatleri | Kadıköy Beyoğlu sular ne zaman gelecek?

İlçe        :              Beyoğlu

Etkilenen Mahalleler      :              Kocatepe Mah,Çukur Mah,Şehit Muhtar Mah,Kamer Hatun Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.05.2022 12:02

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kadıköy

Etkilenen Mahalleler      :              Caferağa Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.05.2022 11:37

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kartal

Etkilenen Mahalleler      :              Kordonboyu Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.05.2022 09:41

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Kağıthane

Etkilenen Mahalleler      :              Çeliktepe Mah

Arıza Sebebi      :               Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :               31.05.2022 11:42

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler      :              50Yıl Mah

Arıza Sebebi      :               100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.05.2022 11:16

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Tuzla

Etkilenen Mahalleler      :              Evliya Çelebi Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               31.05.2022 09:50

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 31.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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