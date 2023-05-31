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Tarih 31 Mayıs 2008: Mimar/Minyatür Sanatçısı Nusret Çolpan'ın vefatı
Tarih

31 Mayıs 2008: Mimar/Minyatür Sanatçısı Nusret Çolpan'ın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-05-31 05:25:00 -
31 Mayıs 2008: Mimar/Minyatür Sanatçısı Nusret Çolpan'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Mimar/Minyatür Sanatçısı Nusret Çolpan'ı hayırla yâd ediyoruz.

Nusret Çolpan, 1 Ekim 1952 tarihinde Bandırma’da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bandırma’da tamamladı. Daha sonra İstanbul’da Zincirlikuyu Meslek Lisesini ve Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Bu yıllarda İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü’nde Prof. Dr. A. Süheyl Ünver ve Azade Akar’dan Türk Süsleme Sanatları dersi aldı ve minyatür çalışmaya başladı.



Kendisini Kanuni devrinde yaşayan Matrakçı Nasuh isimli sanatçı çok etkilemiştir. Mimaride kazandığı disiplin ve görüşten de faydalanarak minyatüre kendine has bir çizgi ve renk getirmiştir. Ancak bunu minyatürün genel prensiplerine uyarak yapmıştır. Sanatçı yurt içinde ve yurt dışında muhtelif sergiler açmış ve sergilere katılmıştır. 35 yıl minyatür çalışan sanatçının yurt içinde ve yurt dışında değişik koleksiyonlarda yaklaşık 300 eseri bulunmaktadır.



Eserlerinin bazıları Fransa Devlet başkanı Jacques Chirac, Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin, Santa Barbara Müzesi, Wall Street Journale , Genelkurmay Başkanlığında, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ayrıca yeni açılan İstanbul Metrosu istasyonları, Hava Kuvvetleri 2. Ana Jet Üssü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü, Dubai Yunanistan ve Tayland’da büyük boyutta çini üzerine yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Sanatçı 31 Mayıs 2008 Cumartesi sabahı hayata gözlerini yumdu.

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