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Siyaset 31 Mart seçim sonuçları, o mu, bu mu; doğru yorumlayalım!
Siyaset

31 Mart seçim sonuçları, o mu, bu mu; doğru yorumlayalım!

Yeniakit Publisher
2024-04-13 10:06:00 -
31 Mart seçim sonuçları, o mu, bu mu; doğru yorumlayalım!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "31 Mart seçim sonuçları, o mu, bu mu; doğru yorumlayalım!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP ve teşkilatı bile, gerçeği bildiği için, fazla bağırmıyorlarken..

Sevinç gösterileri eşliğinde “ezdik geçtik” tezahüratları yapmıyorken..

Yapmaya cesaret edemiyorlarken..

Bizim mahalledeki bazı arkadaşlar, seçim sonuçlarının yüzde 90 oranında sebebi de ayan beyan belli iken..
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“Beni aday göstermediniz, benim adamımı aday göstermediniz onun için böyle oldu” ile başlayacaklar da..

Bu kadar açıktan da konuşmuyorlar.. 

“Adaylar kötü idi” ile başlıyorlar..

“Adaylarda bir kibir, bir kibir” ile devam ediyorlar..

“Liyakate önem verilmedi..” ile de son noktayı vuruyorlar.

Artık aklınıza ne gelirse, hiçbir altyapısı ve arka planı olmayan faraziyelerle 31 Mart seçim sonuçlarını bilgiççe yorumluyorlar..

Sadece İstanbul örneğinden gideceğim..

Aday kötü mü?

Asla..

Tam da İstanbul’un ihtiyaç duyduğu kentsel dönüşüm konusunda dört dörtlük bir aday..

Siyasi iktidarı da arkasına alacağı için..

Yok yok.. 

Hemen “Ahan işte, itiraf ettiniz. Siyasi iktidar, kendi partisinden mahalli yönetim işbaşında ise, ona destek veriyor. Farklı partiden ise, hizmet götürmüyor” demeyin..

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