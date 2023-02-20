  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz

Cumhuriyet'ten görülmemiş çarpıtma! Diyanet algılara inat yaralara merhem oluyor

Real Madrid'in patronu Ancelotti çok sinirlendi: Türkiye'ye büyük bir saygısızlık yapıldı
Yerel 31 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Yerel

31 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 13:02:00 -
31 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

Kar nedeniyle Doğanyurt ve Ağlı'da birer, Devrekani ve Azdavay'da 3'er, Bozkurt'ta 5, İnebolu'da 4, Küre'de 2 olmak üzere toplam 19 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'ta da ulaşıma kapanan 12 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23