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Gündem 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-03-23 00:02:00 -
31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir minibüs ile evde yapılan aramada 31 kilo 770 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, şehirde tespit edilen ev ile minibüste, narkotik dedektör köpeği "Bobi" ile arama yapan ekipler, 22 kilo 300 gram esrar, 7 kilo 120 gram afyon sakızı ve 2 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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