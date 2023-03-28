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Gündem 31 bin 600 sözleşmeli personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

31 bin 600 sözleşmeli personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 00:31:00 -
31 bin 600 sözleşmeli personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete’de yer aldı.

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

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