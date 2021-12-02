2022 yılına az bir zaman kaldı. Milyonlarca kişi 2021 yılının son resmi tatilinin ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi?

31 Aralık tatil mi? 31 Aralık hangi gün?

Aralık ayıyla birlikte yeni yıl için geri sayım kaldı. Pek çok kişi 31 Aralık’ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 31 Aralık resmi tatil değildir. 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak 2022 ise resmi tatil. Ancak bu sene 1 Ocak, cumartesi gününe denk geliyor.

2022 yılı resmi tatilleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı