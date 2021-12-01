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Yaşam 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık okullar var mı?
Yaşam

31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık okullar var mı?

31 Aralık okula gidilecek mi? 2022 yılına kısa bir zaman kaldı. 2021 yılının son gününün resmi tatil olup olmadığı ise merak ediliyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık bankalar noterler kapalı mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 22:58:00 -
31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık okullar var mı?

2021 yılının son günü olan 31 Aralık’ın resmi tatil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, 31 Aralık resmi tatil olacak mı?

31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık okullar var mı?

31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. Yılın son günü olan 31 Aralık resmi tatil değildi. 1 Ocak 2022 ise resmi tatildir. Ancak bu sene 1 Ocak, cumartesi gününe denk geliyor.

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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