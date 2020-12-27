Canlı ders 31 Aralık saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Ancak artan vakalar sebebiyle kasım ayının sonunda yenide uzakta eğitime geçildi. 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edileceği açıklanmıştı. Ancak vaka sayıları sebebiyle uzaktan eğitim 22 Ocak’a kadar uzatıldı. Milyonlarca öğrenci 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline girecek. Eğitim 15 Şubat’ta başlayacak. Öğrenciler yılbaşı sebebiyle bu hafta hangi günlerde canlı dersleri olduğunu araştırıyor. 31 Aralık’ta canlı ders olur mu?

31 Aralık Perşembe EBA TV canlı ders var mı?

1 Ocak resmi tatiller arasında yer alıyor. Ancak 31 Aralık resmi tatil değil. Bu sebeple öğrenciler 31 Aralık Perşembe günü canlı derslerine katılacak.