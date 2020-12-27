  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 31 Aralık Perşembe EBA TV canlı ders var mı?
Eğitim

31 Aralık Perşembe EBA TV canlı ders var mı?

31 Aralık EBA ders programı | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrenciler yılbaşı haftasında canlı ders olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık’ta ders var mı? | 31 Aralık canlı ders saatleri

Yeniakit Publisher
2020-12-27 19:33:00 -
31 Aralık Perşembe EBA TV canlı ders var mı?

Canlı ders 31 Aralık saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Ancak artan vakalar sebebiyle kasım ayının sonunda yenide uzakta eğitime geçildi. 4 Ocak’a kadar uzaktan eğitime devam edileceği açıklanmıştı. Ancak vaka sayıları sebebiyle uzaktan eğitim 22 Ocak’a kadar uzatıldı. Milyonlarca öğrenci 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline girecek. Eğitim 15 Şubat’ta başlayacak. Öğrenciler yılbaşı sebebiyle bu hafta hangi günlerde canlı dersleri olduğunu araştırıyor. 31 Aralık’ta canlı ders olur mu?

31 Aralık Perşembe EBA TV canlı ders var mı?

1 Ocak resmi tatiller arasında yer alıyor. Ancak 31 Aralık resmi tatil değil. Bu sebeple öğrenciler 31 Aralık Perşembe günü canlı derslerine katılacak.

Yüz yüze eğitim ne zaman? | Okullar ocak ayında mı açılıyor?
Yüz yüze eğitim ne zaman? | Okullar ocak ayında mı açılıyor?

Eğitim

Yüz yüze eğitim ne zaman? | Okullar ocak ayında mı açılıyor?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım
Medya

Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’de yayınlanan ve Akli Film’in yapımcılığını yaptığı Pazartesi akşamlarının lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümündeki bü..
Bir konuştu, sosyal medyada fenomen oldu! İşte Karga Şakir…
Medya

Bir konuştu, sosyal medyada fenomen oldu! İşte Karga Şakir…

Pendik’te papağan gibi konuşan kargayı görenler şaşkına dönüyor. Sosyal medyada paylaşılan karganın videoları izlenme rekoru kırdı...
Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor
Gündem

Mansur Yavaş çalışıyor (!) Milletin parası heykellere akıyor

Göreve geldiği günden bu yana heykel dikmekten başka gözle görülür bir icraatte bulunmayan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay