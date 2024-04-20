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Yaşam 300 bin TL'lik dolandırıcılık! Gerçek polis sahte polisi böyle yakaladı
Yaşam

300 bin TL'lik dolandırıcılık! Gerçek polis sahte polisi böyle yakaladı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 21:07:00 -
300 bin TL'lik dolandırıcılık! Gerçek polis sahte polisi böyle yakaladı

Samsun’da telefonla aradığı kişiye kendisini ‘polis-savcı’ olarak tanıtan ve 300 bin TL değerindeki altın ve parayı alıp kaçan dolandırıcı, gerçek polis tarafından enselendi.

17 Nisan Çarşamba günü İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda müşteki H.I.K., telefon üzerinden kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahsın “Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı, şüphelilere operasyon yapacağız” şeklinde söylemlerine inandı ve ikametine gelen şahsa 300 bin TL değerindeki altın ve parasını elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.I.K., polise şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Samsun polisi, 300 bin TL’lik dolandırıcı şüphelisi S.A.’yı(28) İlkadım ilçesinde yakaladı. Şahsın üst aramasında 9 adet bilezik, 14 adet yüzük, 9 adet kolye ucu, 7 adet küpe, 4 adet bileklik, 27 adet saat, bin 175 Türk Lirası ve 195 Arabistan Riyali ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.A. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan soruşturmaya başlatıldı.

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