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300 bin TL ödüllü terörist öldürüldü!

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik Nazimiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda öldürülen 'Mervan' kod adlı teröristin 300 bin TL ödüllü gri listede olduğu ortaya çıktı.

10 Temmuz 2018 Salı 09:51
300 bin TL ödüllü terörist öldürüldü!

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın olduğu tespit edildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından dün operasyon başlatıldığı ve teröristlerle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin yapılan kimlik tespiti çalışmaları sonucunda İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 09:51
  1. Tunceli Valiliği
  2. gri liste
  3. ödüllü terörist

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