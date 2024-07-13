  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlı yayında ses getirecek kulis! AK Parti’ye geçme kararı verdiler

El Ghazi, Mainz 05'e açtığı davayı kazandı! Almanlara bir tokat daha! Senin Allahına kurban be kardeşim…

Laikçi yobazların soybağını parçalama girişimleri suya düştü! Aileye düşmanlık Meclis'ten döndü

EURO 2032 tehlikeye girdi! UEFA'dan uyarı geldi: Sizi atarız!

Millet ABD uşağına devleti yedirmedi

Ali Koç'un transferde istediği olmadı, masadan kalktı! En-Nesyri hepsinin yüzüne kapıyı kapattı

Başkan Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'ye geçmek için sıraya girdiler

Immobile'den çok konuşulacak açıklama: Kafama koydum ve… Heyecanlandıran transfer!

Kilisenin hemen yanındaki evde… MSB PKK’nın alçak planını ifşa etti

15 Temmuz gazisi Turgut Aslan açıkladı! Terörist Gülen bana haber gönderdi
Yerel 30 yıl sonra köyüne dönerek ekim yaptı, ektiklerini dolu ve sağanak vurdu
Yerel

30 yıl sonra köyüne dönerek ekim yaptı, ektiklerini dolu ve sağanak vurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-13 14:01:00 -
30 yıl sonra köyüne dönerek ekim yaptı, ektiklerini dolu ve sağanak vurdu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 30 yıl sonra döndüğü köyünde ekim yapan Düzgün İbin isimli vatandaşın ekili alanları, geçtiğimiz hafta etkili olan dolu ve sağanak yağıştan ciddi zarar gördü. Köye ulaşım sağlayan yollar da taşan dereler nedeniyle zarar gördü.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 27 yıl belediyede çalışan Düzgün İbin isimli vatandaş geçtiğimiz yıl emekli oldu. Emekliliğin ardından eşiyle birlikte 30 yıldır boş olan ve ilçeye 36 kilometre mesafede bulunan Ağaşenlik köyüne yerleşen İbin burada 10 dönümlük alanda sebze ve bakliyat ekimi gerçekleştirdi. Eşiyle birlikte büyük emek verdiği ekili alanlarının geçen hafta etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle ciddi zarar gördüğünü söyleyen Düzgün İbin, yeniden üretim yapabilmesi için bozuk olan köy yolunun onarılmasını bekliyor.

Emekli olduktan sonra eşiyle birlikte üretim sevdalarını gerçekleştirmek için köye yerleştiklerini belirten İbin, ''Köyde yaklaşık 9-10 dönümlük alanda çeşitli sebzelerin yanında nohut ve fasulye ektik. Ancak aşırı dolu yağdı ve sebzeler tamamen kırıldı. Daha önce de bozuk olan köy yolu dolu ve yağışın ardından iyice bozuldu. En büyük sorumuz yol. Yaklaşık 100-150 metrelik bir bölüm ciddi sıkıntılı. İlgili makamlara giderek bu yolun yapılmasını talep ettim ancak şu ana kadar bir şey yapılmadı. Bizim çiftçiliğe hevesimiz var, üretmek istiyoruz. Sel ve dolunun vurmasıyla ciddi zarara uğradık” diye konuştu.

"Ülkemde Afgan ve Suriyeli istemiyorum" demekle olmuyor bu iş! Giderlerse, tarım ve hayvancılık gerçekten biter mi?
"Ülkemde Afgan ve Suriyeli istemiyorum" demekle olmuyor bu iş! Giderlerse, tarım ve hayvancılık gerçekten biter mi?

Medya

"Ülkemde Afgan ve Suriyeli istemiyorum" demekle olmuyor bu iş! Giderlerse, tarım ve hayvancılık gerçekten biter mi?


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güncel liste açıklandı! Tarım Kredi'de yeni indirim fırsatları
Güncel liste açıklandı! Tarım Kredi'de yeni indirim fırsatları

Ekonomi

Güncel liste açıklandı! Tarım Kredi'de yeni indirim fırsatları

Yeni fırsat listesi açıklandı! Tarım Kredi'de indirim fırtınası
Yeni fırsat listesi açıklandı! Tarım Kredi'de indirim fırtınası

Ekonomi

Yeni fırsat listesi açıklandı! Tarım Kredi'de indirim fırtınası

Tarımda tüm zamanların rekoru kırıldı
Tarımda tüm zamanların rekoru kırıldı

Ekonomi

Tarımda tüm zamanların rekoru kırıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23