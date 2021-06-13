Koronavirüs salgının sona ermesi, özlenen eski günlere dönüş için toplumun büyük kısmının aşı olması gerekiyor. Ülkemizde son bir haftada aşılama hızı büyük bir tırmanışa geçti. Uygulanan aşı miktarı 33 milyon dozu geride bıraktı. Pek çok yaş grubu için aşı takvimi açılırken 30 yaş üstü sıranın kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, 30 yaş üstü ne zaman aşı olur?

30 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Geride bıraktığımız hafta 45 yaş üstü aşı olmaya başladı. 14 Haziran Pazartesi günü ise 40 yaş üstü vatandaşlar aşı olamaya başlayacak. Ayrıca avukatlar, öğretmenler, öğretim üyeleri, üniversite personeli, kargocular, şehir içi şehir dışı ulaşımda görev alanlar aşı olabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 35 yaş ve üstü için çarşamba gününü işaret etmişti. 30 yaş üstü için aşı randevularının ne zaman açılacağı henüz açıklanmasa da 21 Haziran’dan sonra takvimin güncellenmesi bekleniyor.

Öte yandan koronavirüs aşı randevuları MHRS ve ALO 182’den alabiliyor.

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