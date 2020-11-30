30 Kasım Pazartesi TRT EBA TV canlı ders programı! EBA canlı ders saati

EBA ders programı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar getirildi. 31 Ağustos’ta online olarak başlayan 2020-2021 Eğitim Öğretimde 21 Eylül’den itibaren bazı sınıflar için kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanılmıştı. Artan korona vakaları nedeniyle salgınla mücadele kapsamında yeni kısıtlamalara gidildi. Buna göre,

MEB EBA haftalık ders programı

EBA canlı ders saatleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında alınan karar neticesinde, 20 Kasım 2020 Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim (EBA TV) üzerinden devam edilecek. Eğitimin yeniden TRT EBA TV üzerinden yapılacak olması nedeniyle haftalık EBA TV canlı ders saatleri, EBA ders programı da merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıfların haftalık ders programı saatlerini EBA üzerinden yayınlamakta.

İşte TRT EBA TV 30 Kasım Pazartesi ders programı-canlı ders saatleri

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