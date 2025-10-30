30 Ekim 2025: Günün Âyet ve Hadisi

  • İSTANBUL
Enkaz başında 12. saat! Arama çalışmaları sürüyor

Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Türkiye'nin önünü kesebilecek hiç bir güç yoktur! Cumhuriyet milli iradenin şahlanışıdır

Hamas'tan terör devleti İsrail'e çağrı

Başı açıklara var başörtülülere yok! Cumhuriyet 'eşit yurttaşlık' dedi cevabı yedi

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza

İsrail yalancısı New York Times’a şok: 300 yazar 'siyonistlerin sözcüsü' diyerek gazeteyi bıraktı!

Davutoğlu ziyareti sonrası konuştu: Fatih Erbakan'dan ittifak sorusuna cevap!

Sındırgı'daki deprem sonrası Bakan Kurum son durumu açıkladı

Boş havuzda çirkin görüntü! Türk bayrağına saygısız hareket

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…
Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Karikatürünü istifadelerinize sunuyoruz... (30.10.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٨٣) وَاِذَٓا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُ۫ساً

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(83) İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer; başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer.


(İsrâ Suresi, 17/83)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

“İnsan”dan maksat, bütün insanlar olmayıp önceki âyette “zalimler” diye tanımlanan inkârcılardır. Bunlar nimetlere mazhar olduklarında “yüz çevirip yan çizerler” yani nimetin asıl sahibi olarak Allah’ı bilip O’na şükretmezler, nankörlüklerine devam ederler; belâ ve musibete uğradıklarında da elem ve kedere boğulurlar.

Halbuki Kur’an’ın şifa ve rahmet kaynağı olan eğitimine göre Allah nimetler verdiğinde insanın sözü ve eylemleriyle O’na şükretmesi, sıkıntı ve belâya uğradığında da sabredip kurtuluş için Cenâb-ı Hakk’a dua ve niyazda bulunarak yardımını istemesi gerekir, kulluğun gereği budur. Bu tutum, yalnız dinî bakımdan değil, psikolojik ve moral bakımından da önemlidir, insan fıtratının bir ihtiyacıdır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 516


 

ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kıyamet günü, tüm (gasbedilen) haklar, sahiplerine geri ödenecektir.
 Hatta boynuzlu koyundan, boynuzsuz hayvana boynuz vurmasının hakkı bile alınacaktır."

Kaynak: Tirmizî, Kıyâmet, 2


 

GÜNÜN SÖZÜ:


  

GÜNÜN KARİKATÜRÜ:

