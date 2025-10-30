30 Ekim 2025: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(٨٣) وَاِذَٓا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُ۫ساً



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(83) İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer; başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer.



(İsrâ Suresi, 17/83) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:



“İnsan”dan maksat, bütün insanlar olmayıp önceki âyette “zalimler” diye tanımlanan inkârcılardır. Bunlar nimetlere mazhar olduklarında “yüz çevirip yan çizerler” yani nimetin asıl sahibi olarak Allah’ı bilip O’na şükretmezler, nankörlüklerine devam ederler; belâ ve musibete uğradıklarında da elem ve kedere boğulurlar.



Halbuki Kur’an’ın şifa ve rahmet kaynağı olan eğitimine göre Allah nimetler verdiğinde insanın sözü ve eylemleriyle O’na şükretmesi, sıkıntı ve belâya uğradığında da sabredip kurtuluş için Cenâb-ı Hakk’a dua ve niyazda bulunarak yardımını istemesi gerekir, kulluğun gereği budur. Bu tutum, yalnız dinî bakımdan değil, psikolojik ve moral bakımından da önemlidir, insan fıtratının bir ihtiyacıdır.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 516





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Kıyamet günü, tüm (gasbedilen) haklar, sahiplerine geri ödenecektir.

Hatta boynuzlu koyundan, boynuzsuz hayvana boynuz vurmasının hakkı bile alınacaktır."



Kaynak: Tirmizî, Kıyâmet, 2





