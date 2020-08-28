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Aktüel 30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru
Aktüel

30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:24:05 -
30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Palandöken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu bayramın milli birlik ve beraberliğin en güzel yansıması olduğunu belirtti. 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin vatan topraklarında bağımsız yaşama sevdasının tüm dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Palandöken,"Tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin vatan topraklarında bağımsız yaşama sevdasının tüm dünyaya ilanı olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlattığı Milli Mücadele, tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zaferle taçlanmıştır. 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin vatan topraklarında bağımsız yaşama sevdasının tüm dünyaya ilanıdır. Onurla ve gururla yıl dönümünü kutladığımız bu büyük zafer, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen ve şartlar ne olursa olsun bağımsızlığından, vatanından ve bayrağından vazgeçmeyen bir millet olduğumuzun kanıtıdır. Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümünde atalarımızdan bizlere miras kalan Cumhuriyet'imizi ilelebet yaşatmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkarlar camiası adına bu zaferi armağan eden İstiklal Harbi'mizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle, minnetle yad ediyorum."

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