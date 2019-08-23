30 Ağustos Zafer Bayramı için bisikletiyle yollara düştü

Son 13 yıldır Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bisikleti ile yollara düşen 75 yaşındaki Fahri Yılmaz, bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü için pedal çeviriyor.

21 Ağustos Çarşamba günü bisikletiyle Ankara Kızılay’dan yola çıkan Fahri Yılmaz, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde mola verdi. Son yılların aksine bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle pedal çevirmeye başlayan ve Ankara’dan bisikletiyle Çanakkale’ye gitmek için yola çıkan Fahri Yılmaz, Bozüyük ilçesinde ilgi ile karşılandı. Burada eski dostu Mürsel Türe, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner’i ziyaret eden Yılmaz, Çanakkale’ye giderken Bozüyük’teki eş ve dostlarını ziyaret etmenin kendisi için mutluluk verici olduğunu söyledi. Fahri Yılmaz, "Ankara’dan 21 Ağustos Çarşamba günü yola çıktım ve 30 Ağustos Cuma günü Çanakkale’ye varmayı planlıyorum. Çanakkale şehitlerinin benim için ayrı bir yeri var. Orada işgal güçlerine karşı gösterilen iman ve mücadele, bugün hepimizin örnek alması gereken bir davranıştır. Her yıl Mart ayında Çanakkale Zaferi için gerçekleştirdiğim bu yolculuğumu bu yıl Ağustos ayında Zafer Bayramı için gerçekleştirmek istedim. Bu yıl yine Ankara’dan yola çıkıp Çanakkale’ye gidecek ve oradaki şehitlerimizi ziyaret ederek Ankara’ya dönüş yapacağım” dedi.