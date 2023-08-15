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Yaşam 3 yaşındaki Faris'in cansız bedeni bulundu
Yaşam

3 yaşındaki Faris'in cansız bedeni bulundu

Yeniakit Publisher
2023-08-15 09:23:00 -
3 yaşındaki Faris'in cansız bedeni bulundu

Erzurum'da kaybolan 3 yaşındaki Faris Çoruh'tan acı haber geldi.

Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi’nde kaybolan 3 yaşındaki Faris Çoruh’un cansız bedeni mahallenin sulama kanalında bulundu.

Sema-Musa Çoruh çiftinin oğulları olan Faris’in kaybolduğu anlaşılınca jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ekipleri ve köylüler mahallenin her yerinde aradıkları talihsiz küçük çocuğu, sulama kanalında cansız şekilde buldular. Çocuğun ailesi ve yakınlarına yasa boğan olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.

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