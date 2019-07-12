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"3. Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali" tanıtım toplantısı

Samsun’un Bafra ilçesinde 24-28 Temmuz düzenlenecek olan “3.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:02
"3. Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali" tanıtım toplantısı

Samsun’un Bafra ilçesinde 24-28 Temmuz düzenlenecek olan “3. Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali” tanıtım toplantısı Ali Kale Turistik Tesislerinde gerçekleştirildi.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç toplantıda yaptığı açıklamada, “Doğayı Yaşat, Sporu Yaşa” sloganının hedeflerine ulaşmak için kendilerine önemli mesajlar verdiğini söyledi. Başkan Kılıç, "Kapıkaya ve Asar Mahallelerimizde düzenlediğimiz festivalimizin heyecanını bu yıl da yaşatacağız. Baframızın tarihi değerlerini barındıran Kızılırmak’ın yanı başında Asar Kale ve Paflagonya Kaya Mezarlarının arasındaki eşsiz manzara ile doğaseverleri 24-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında 5 gün boyunca misafir edeceğiz. Sporcu misafirlerimiz kamp alanı başta olmak üzere yemek, tepe ve tepeye ulaşımlar tamamen ücretsiz olacaktır. Kayıt yaptırmayan, festival alanımızı günübirlik ziyaret etmek isteyenler sadece ücretsiz ulaşımdan yararlanabilirler. Geçen yıldan edindiğimiz izlenimler ve gözlemler sonucunda festival alnında yeni düzenlemeler yaptık. Katılımcılarımızı, konuklarımız olarak en iyi şekilde ağırlayabilmek için gereken çalışmalarımızı titizlik ve özenle sürdürdük. Kamp alanındaki eksiklerimizi hızla gidererek festivalimize hazır hale getirdik" dedi.


Bölgenin sahip olduğu tarihi değerlerin ve doğal güzelliklerin fark edilmesi için festivalin bir fırsat olduğunu belirten Kılıç, "Kızılırmak’ın yanı başında Kapıkaya’nın eşsiz manzarasıyla bizleri karşılayan bölge, eski uygarlıklara ev sahipliği yapmış tarihi değerleri ile ön plana çıkan Asar Kale (MÖ. 1000), Paflagonya Kaya Mezarları (MÖ. 700) ile Kızılırmak vadisinde dikkat çeken tarihi bir alandır. 2017 yılında ulusal ve uluslararası katılımcıların bölgeye yoğun ilgisi, bizleri de heyecanlandırdı. Baframız için turizmin gelişmesinde festivalimizi bir öncü olarak görmekteyiz. Bölge ekonomisinin bacasız sanayisi olmayı hedefleyen Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali’ni her yıl bir adım daha ileriye taşımak bizler için elzemdir" diye konuştu.


Başkan Kılıç açıklamasının devamında şunları kaydetti:


"Festivalin başka yerlerde yapılan festivallerden farkı, bölgemizin yüksek dağlarının yamaç paraşütüne, yürüyüş rotalarının dağcılığa ve Kızılırmak’ın su sporlarına elverişli olmasıdır. Bir de tarihi değerlerin içerisin de kalması başlı başına bir zenginliğimizdir. Bu mirası yaşamak ve yaşatmak belediyemiz için bölge halkına karşı bir borçtur. Bu yılki sloganımız olan ’Doğayı Yaşat Sporu Yaşa’ sloganı hedefimize ulaşmak için bizlere önemli mesajlar vermektedir. Kapıkaya ve Asar Mahallelerimizin sahip olduğu doğal dokuyu koruyarak gelecek kuşaklara aktaracağız. Katılımcılar farklı spor dallarını, katılan profesyonel sporcular ile birlikte hem gözlemleyecek hem de deneyebileceklerdir. İlk festivalimizden bugüne kadar festivallerimize maddi ve manevi katkı sunan valiliğimize, Samsun Büyükşehir Belediyesine, kaymakamlığımıza, iş adamlarımıza, esnaflarımıza, sanatçılarımıza, muhtarlarımıza, basınımıza, derneklerimize, ayrıca zamanlarını ve imkanlarını hiçbir karşılık beklemeden harcayan gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."


Başkan Kılıç’ın konuşmasının ardından ’3. Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali’ tanıtım filmi gösterildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:02
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