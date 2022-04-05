3 ülke AUKUS'a imza attı: Hipersonik işbirliği geliyor

Söz konusu ülkelerden yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın, bugün AUKUS anlaşması kapsamında bir değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Açıklamada, ülkelerin AUKUS'a ve "açık ve özgür bir Hint-Pasifik'e" bağlılıkları teyit edildi.

Rusya Ukrayna savaşına değinilen açıklamada, "Rusya'nın gerekçesiz ve kanunsuz bir şekilde Ukrayna'yı işgal etmesi karşısında, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne yönelik bir uluslararası sisteme sarsılmaz bağlılığımızı teyit ettik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Avustralya'nın silahlı ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltı programı için 3 ülke arasında yapılan anlaşmada kat edilen yoldan memnun olunduğunun altı çizilerek, "Bugün hipersonik silahlar ve elektronik harp ekipmanları konusunda yeni bir üçlü iş birliği başlattık ve savunma inovasyonunda iş birliğimizi derinleştirme kararı aldık." bilgisi paylaşıldı.

AUKUS anlaşması

Avustralya; İngiltere ve ABD ile 15 Eylül 2021'de imzaladığı "AUKUS" güvenlik anlaşması uyarınca Güney Avustralya eyaletinin başkenti Adelaide'daki tersanelerde en az 8 adet nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa edeceğini açıklamıştı.

Anlaşmaya taraf olan üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşması, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar Avustralya dolarlık (yaklaşık 66,6 milyar ABD doları) Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu da getirmişti.

Anlaşmanın iptalini ihanet olarak değerlendiren Fransa, Canberra büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.