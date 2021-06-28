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Ekonomi 3 Türk havalimanı ilk 10'a girdi!
Ekonomi

3 Türk havalimanı ilk 10'a girdi!

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EuroControl) tarafından yapılan belirlemeye göre dün gerçekleştirilen Avrupa uçuşlarında 3 Türk havalimanının ilk 10'a girmesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 20:45:00 -
3 Türk havalimanı ilk 10'a girdi!

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EuroControl) tarafından yapılan belirlemeye göre 27 Nisan'da en çok uçuş yapılan hava limanı 830 ile Amsterdam olurken bunun ardından 2'inci sırada 818 uçuş ile İstanbul Havalimanı geldi.

İstanbul Havalimanı uçuşları 2 hafta önceye oranla %15 artarken 2019 aynı dönemine göre ise %36 düşük gerçekleşti. Aynı dönemde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 580 uçuşla listenin 7. sırasında yer buldu.

Sabiha Gökçen uçuşları 2 hafta önceye göre %12 yükseldi. Uçuşların 2019'un yalnızca %13 gerisinde kalması dikkat çekti. Listede 9. sırada yer alan Antalya Havalimanı'ndan 27 Haziran'da 577 uçuş gerçekleşti. Rakam 2 haftaya önceye oranla %77 yükseldi, 2019'a göre ise %41 düştü.

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