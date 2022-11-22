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Gündem 3 terörist daha teslim oldu
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3 terörist daha teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist daha teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 14:22:00 -
3 terörist daha teslim oldu

İkna çalışması sonucu, 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2013 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle; 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 112'ye yükseldi.

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