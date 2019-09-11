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3. Tarım Orman Şurası için 9 bin 324 kişi görüşünü iletti

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11 Eylül 2019 Çarşamba 12:25
3. Tarım Orman Şurası için 9 bin 324 kişi görüşünü iletti

3. Tarım Orman Şurası için “Görüşünü Bildir” platformuna 9 bin 324 kişi görüşünü iletti.


15 yıl aranın ardından yapılacak olan 3. Tarım Orman Şurası için oluşturulan ve bin 611 katılımcıdan oluşan 21çalışma grubu, tarım ve ormancılığın 25 yılına yön verecek raporları hazırlama aşamasında sona yaklaşıyor. Ekim ayında yapılması planlanan 3. Tarım Orman Şurası sürecinde hem bakanlık internet sayfasında yer alan “Görüşünü Bildir” platformu, hem telefon mesajı, hem de elektronik posta ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 1.6 milyon çiftçi ve sektörün tüm paydaşlarından öneriler gelmeye devam ediyor. Gelen öneriler tek tek incelenip değerlendirmeleri için çalışma gruplarına iletilirken, kimi mesajlar da dikkat çekiyor. Bütün öneri ve görüşlerin titizlikle ele alındığı 21 çalışma grubunun mesaisi Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Bu çalışmalarla hazırlanacak raporlar neticesinde tarım ve ormancılığın 25 yıllık yol haritasını belirleyecek olan kararlar, Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yapılacak şurada kamuoyuna duyurulacak.



Şura için 10 bine yakın görüş iletildi


15 yıl aranın ardından yapılacak olan 3. Tarım Orman Şurası için oluşturulan çalışma grupları, tarım ve ormancılığın 25 yılına yön verecek raporları hazırlama aşamasında ise sona yaklaşıyor. Şura tanıtımının yapıldığı 17 Temmuz’dan bu yana “Görüşünü Bildir” platformuna 9 bin 324 kişi görüşünü iletirken, 21 çalışma grubunda görüntülü ve yazılı iletilen bütün öneriler tek tek inceleniyor.



Bakan Pakdemirli gurbetçi vatandaşı şuraya davet edecek


Danimarka’dan görüşlerini ileten Muhammed Güzel, Türkiye’ye kesin dönüş yapmayı planladığını ve 3. Tarım Orman Şurası’na katılmak istediğini dile getirdi. Şura sürecini ve talepleri yakından takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muhammed Güzel’i şura için Ankara’ya davet edecek.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:25
  1. doğa

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