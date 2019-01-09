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3 saat kapı zilini yalayan adam ülkeyi karıştırdı!

3 saat boyunca kapı zillini yalarken güvenlik kamerasına yakalanan adam ABD'yi karıştırdı. ABD polisi, söz konusu kişi için arama çalışması başlattıklarını söyledi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 22:22
3 saat kapı zilini yalayan adam ülkeyi karıştırdı!

Kaliforniya'nın Salinas ilçesinde yaşayan Dungan ailesinin evindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişinin üç saat boyunca kapı zilini yaladığı görüldü.

​Ev sahipleri şoke eden görüntüleri izledikten sonra durumu polise bildirdi. Salinas Polis Departmanı Sözcüsü olayla ilgili yaptığı açıklamada "Görüntünün çok net olmasına şaşırdık, şüphelinin kimliğini belirlemek uzun sürmedi" dedi.

Polis, kapı zilini yalayan kişinin 33 yaşındaki Roberto Daniel Arroyo olduğunu açıkladı ve yakalanması için arama çalışması başlatıldığını belirtti.

Olayın gerçekleştiği saatlerde Sylvia Dungan, kendisinin ve eşinin dışarda olduğu fakat çocuklarınnın evde uyuduğu söyledi.

Sylvia Dungan, "Daha sonra bu görüntülere gülmeye başladım çünkü teknik olarak hiçbir şeye ve hiçkimseye zarar vermedi" dedi.

Ailenin olayın ardından hafta sonu boyunca zili strelize etmek için uğraştığı belirtildi.

 

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 22:22
  1. Kaliforniya
  2. Salinas

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