3 polis aracına çarptı, lastiklerine ateş edilerek yakalandı, suç makinası çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
3 polis aracına çarptı, lastiklerine ateş edilerek yakalandı, suç makinası çıktı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kaçarken 3 polis aracına çarparak zarar veren şüpheli, ekiplerin aracın lastiklerine ateş açması sonucu durdurularak yakalandı. 41 suç kaydı bulunduğu belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocasinan ilçesi Ray Caddesi üzerinde devriye atan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.S.T. idaresindeki araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri de peşlerine düştü. Kovalama sırasında 3 polis aracına çarpan araç, yaklaşık 30 kilometrelik kaçışın ardından Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Abdulhamit Han Bulvarı üzerinde sıkıştırıldı. Polis ekipleri aracın lastiklerine ateş ederken, durdurulan aracın şoförü ile yanındaki Y.C.K. gözaltına alındı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve yoklama kaçağı olduğu belirlendi. Araç da ekiplerin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Gözaltına alınan İ.S.T.’nin uyuşturucu kitiyle yapılan testi pozitif çıktı. Ekipler tarafından araçta yapılan arama çalışmalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

156 BİNLİRA CEZA KESİLDİ

3 polis aracına çarparak kaçan İ.S.T.’nin 41 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.S.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. İ.S.T.’ye ‘uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak’, ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ ve ‘sürücü belgesiz araç kullanmak’ suçlarından toplamda 156 bin 623 TL idari para cezası uygulandı.

