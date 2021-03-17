3 oy için görmezden geliyorlar! Demirtaş CHP’lileri ‘Mustafa Kemal’in sözüyle vurdu

Türkiye partisi olma yalanıyla yola koyulup terör örgütü PKK’nın partisi olan ve CHP ile ittifak yapan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP’lileri kızdıracak açıklamalarda bulundu. Her fırsatta PKK ve Abdullah Öcalan propagandası yapan Demirtaş, Danıştay’ın Andımız kararı sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Mustafa Kemal’in “Bir Türk dünyaya bedeldir” sözüne karşılık, “Öyle bir Kürt Jüpiter’e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur?” diyerek CHP’lilere göndermede bulundu.

CHP’den tık yok

Demirtaş’ın Mustafa Kemal’in sözü üzerinden yaptığı gönderme sonrası CHP yöneticileri kafayı kuma gömdü. Her fırsatta “Demirtaş serbest bırakılmalıdır” şeklinde yaygara koparan CHP yöneticileri, çürük zemin üzerinde kurulan CHP-HDP ittifakının zarar görmemesi için konuşmadıkları tahmin ediliyor.