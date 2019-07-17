3. Orhanlı Uluslararası Kafkas festivali coşkusu 10 Burda AVM’de yaşandı

Açıldığı günden itibaren Balıkesir’in eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, 3. Orhanlı Uluslararası Kafkas Festivali’ne ev sahipliği yaptı. 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşen festival kapsamında 10 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı.

Balıkesirlilere her zaman özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM, 3.Orhanlı Uluslararası Kafkas Festivali’ne Sahne 10’da ev sahipliği yaptı. 14 Temmuz Pazar günü 10 BurdaAVM’de gerçekleştirilen festival, renkli anlara sahne oldu. Festival kapsamında Adige Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Osetya Cumhuriyeti, Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinden profesyonel halk dansları topluluklarının gösterilerine de yer verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından da desteklenen festival kapsamında gün boyunca Kafkas Kültürü’ne özel kıyafet, kostüm ve takı stantlarının yanı sıra, diğer objelere ilişkin stantlar da kuruldu.